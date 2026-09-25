Encontraron muerto al andinista que estaba desaparecido en Vallecitos

La Patrulla de Rescate encontró el cuerpo del andinista Esteban Sotelo, de 48 años, en la Quebrada La Angostura, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El andinista Esteban Sotelo fue encontrado muerto en Vallecitos esta tarde. Según la información del Ministerio de Seguridad, cerca de las 15.33 la Patrulla de Rescate y un grupo de guías hallaron el cuerpo del hombre de 48 años en la Quebrada La Angostura.

Juan Manuel Torrez MDZ Búsqueda y rescate El 20 de septiembre fue la última vez que se supo de Esteban Sotelo. Ese día tenía previsto hacer una travesía en la zona de Vallecitos. Como no se informó se regreso, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó el trabajo del personal de la Patrulla de Rescate.

Finalmente, esta tarde encontraron el cuerpo del andinista de 48 años en la Quebrada La Angostura a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero las condiciones meteorológicas obligaron a los andinistas a regresar a una zona segura y mañana cerca de las 6 o 7 de la mañana iniciarán las tareas para recuperar los restos.