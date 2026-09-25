Zonas Frías: qué localidades dejarán de tener el descuento en la factura de gas

La reforma del régimen de Zonas Frías ya es ley y cambia el esquema de subsidios al gas para millones de usuarios. La nueva norma alcanza a localidades de distintas provincias y redefine quiénes pueden acceder al descuento, con un impacto que se verá en las próximas facturas.

El Senado aprobó la reforma el jueves 24 de septiembre, con 38 votos a favor y 8 en contra. La modificación reduce el alcance de la ampliación aprobada en 2021.

Localidades de todo el país se quedan sin el subsidio del régimen de Zonas Frías.

A nivel nacional, el cambio alcanza a unos 3,35 millones de usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán, entre otras jurisdicciones.

En las localidades que habían ingresado al régimen mediante la ampliación de 2021, el descuento deja de aplicarse automáticamente.

La reforma también modifica la forma de calcular la bonificación. Ahora se aplica sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y no sobre el conjunto de los componentes de la factura. Por eso, incluso quienes continúen dentro del régimen pueden encontrar cambios en el monto final de la boleta.

Qué localidades quedan alcanzadas en las distintas provincias

El cambio impacta en localidades de varias provincias. En Córdoba, por ejemplo, quedan alcanzados 13 departamentos: Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

En Santa Fe, la reforma alcanza a los departamentos Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano.

En La Pampa, la modificación incluye localidades como Santa Rosa, Realicó, Trenel, Conhelo, Quemú Quemú, Chapaleufú, Rancul, Catriló, Atreucó, Guatraché y Utracán.

En Mendoza, el beneficio general se mantiene para Malargüe, mientras que otras localidades quedan fuera del esquema automático, entre ellas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

También hay localidades alcanzadas por la reforma en San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán.

Los 94 municipios de Buenos Aires que pierden el descuento automático

En la provincia de Buenos Aires, alrededor de 1,24 millones de hogares dejarán de contar con el beneficio automático. El cambio alcanza a 94 municipios incorporados al régimen mediante la ampliación de 2021.

Los distritos son:

25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon (Mar del Plata), General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.

Patagones, en cambio, es el único municipio bonaerense que mantiene el beneficio general, por su pertenencia formal a la región patagónica.

Quiénes podrán mantener la asistencia

Que una localidad deje de tener el descuento automático no significa que todos sus hogares queden necesariamente sin subsidio.

El nuevo esquema contempla el acceso al Subsidio Energético Focalizado (SEF) para quienes cumplen con los criterios socioeconómicos establecidos. Uno de los parámetros es un ingreso familiar de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar de referencia.

También se contemplan situaciones particulares vinculadas con:

Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Hogares con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD), según las condiciones previstas.

Por eso, dejar de contar con el descuento automático por ubicación no implica necesariamente que todos los usuarios de los municipios alcanzados pasen a pagar la tarifa plena.

Cómo consultar si una localidad mantiene el beneficio

ENARGAS cuenta con un buscador oficial para verificar la situación de cada localidad frente al régimen de Zona Fría.

La consulta permite seleccionar la provincia y la localidad para conocer si continúa alcanzada por el beneficio.