Mariana Juri criticó fuertemente el nuevo régimen de Zonas Frías: qué pasará con Mendoza
La senadora mendocina Mariana Juri criticó duramente el nuevo régimen de Zonas Frías: “Este proyecto ¿tiene algún criterio técnico o es un capricho?”, apuntó.
En una jornada maratónica, el Senado de la Nación aprobó las modificaciones que el Gobierno nacional propuso al régimen de Zonas Frías. Durante el debate, la senadora mendocina Mariana Juri criticó los cambios y argumentó la permanencia de Mendoza dentro de la zona alcanzada por la ley. Rodolfo Suarez también votó negativo.
“Hoy es un día muy triste para la Argentina. Estamos sumando más improvisación y más injusticia en un tema trascendental como es la energía en la República Argentina. Estamos eliminando sin ningún criterio técnico que permita establecer un sistema más equitativo en la energía argentina”, explicó la senadora nacional.
La legisladora expuso el mapa presentado por el Poder Ejecutivo y se refirió a la zona “Templada Fría”, en donde se encuentran “el 91% de los usuarios mendocinos”, señalando que los cambios solo quitan el subsidio a Mendoza y el centro sur de Buenos Aires. “Este proyecto ¿tiene algún criterio técnico o es un capricho?”, apuntó.
Mendoza, fuera de la Zonas Frías
Además, se refirió a la situación de los productores, recordando que el Gobierno Nacional declaró en mayo la emergencia climática por las heladas y también repasó las temperaturas registradas en algunos puntos de Mendoza como la Ciudad, San Rafael, General Alvear o Uspallata por diversos motivos.
Por otro lado, criticó los subsidios a las zonas cálidas y manifestó que no se puede ser parte “de un toma y daca con los mendocinos como víctimas”. Además, Juri también cuestionó fuertemente la supuesta injusticia de que algunos argentinos subsidien a otros, haciendo referencia al transporte en AMBA y CABA: “El más rico de la Ciudad de Buenos Aires, si algún día toma el transporte público, se lo está pagando también el más pobre del interior”, manifestó.
Finalmente, Juri también recordó que el Régimen se subsidiaba con un fondo fiduciario y consultó qué se hará con el dinero sobrante a partir de ahora: “No se puede avanzar en un proyecto que lo único que hace es generar más inequidad. En Mendoza, el gas en invierno no es un lujo ni un confort prescindible, es una necesidad vital de subsistencia. Y hoy, sin fundamentos técnicos, nos están metiendo la mano en el bolsillo de los mendocinos”, concluyó.
Que implica el cambio para Mendoza
La iniciativa modifica sustancialmente el régimen establecido por la Ley 27.637, que desde 2021 extendió los beneficios de Zona Fría a distintas regiones del país.
El proyecto aprobado por el Senado concentra el beneficio en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando afuera a buena parte de los usuarios que reciben el descuento en el resto de Mendoza.
De acuerdo con datos difundidos durante la discusión, más de 400.000 hogares mendocinos serán afectados por el cambio. El esquema anterior contemplaba descuentos de entre el 30% y el 50% para los usuarios alcanzados, según la categoría y ubicación.
La reforma también cambia la manera en que se calcula el beneficio: el descuento dejaría de aplicarse sobre el conjunto de la factura y pasaría a concentrarse sobre el componente correspondiente al gas, con límites vinculados al consumo subsidiado.