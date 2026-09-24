Mariana Juri criticó fuertemente el nuevo régimen de Zonas Frías: qué pasará con Mendoza

En una jornada maratónica, el Senado de la Nación aprobó las modificaciones que el Gobierno nacional propuso al régimen de Zonas Frías. Durante el debate, la senadora mendocina Mariana Juri criticó los cambios y argumentó la permanencia de Mendoza dentro de la zona alcanzada por la ley. Rodolfo Suarez también votó negativo.

“Hoy es un día muy triste para la Argentina. Estamos sumando más improvisación y más injusticia en un tema trascendental como es la energía en la República Argentina. Estamos eliminando sin ningún criterio técnico que permita establecer un sistema más equitativo en la energía argentina”, explicó la senadora nacional.

La legisladora expuso el mapa presentado por el Poder Ejecutivo y se refirió a la zona “Templada Fría”, en donde se encuentran “el 91% de los usuarios mendocinos”, señalando que los cambios solo quitan el subsidio a Mendoza y el centro sur de Buenos Aires. “Este proyecto ¿tiene algún criterio técnico o es un capricho?”, apuntó.

La senadora Mariana Juri cuestionó duramente el nuevo Régimen de Zonas Frías Captura de Pantalla Mendoza, fuera de la Zonas Frías Además, se refirió a la situación de los productores, recordando que el Gobierno Nacional declaró en mayo la emergencia climática por las heladas y también repasó las temperaturas registradas en algunos puntos de Mendoza como la Ciudad, San Rafael, General Alvear o Uspallata por diversos motivos.

Por otro lado, criticó los subsidios a las zonas cálidas y manifestó que no se puede ser parte “de un toma y daca con los mendocinos como víctimas”. Además, Juri también cuestionó fuertemente la supuesta injusticia de que algunos argentinos subsidien a otros, haciendo referencia al transporte en AMBA y CABA: “El más rico de la Ciudad de Buenos Aires, si algún día toma el transporte público, se lo está pagando también el más pobre del interior”, manifestó.