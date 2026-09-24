El Senado aprobó con modificaciones la reforma del Banco Central y sancionó la ley de Zonas Frías

Salino cuestionó al Gobierno y llamó al peronismo a revisar sus propuestas
El senador por San Luis Fernando Salino, del espacio Justicia Social Federal, cuestionó al oficialismo durante el debate y sostuvo que, ante los problemas que aún persisten, el Gobierno debería revisar las políticas que impulsa en lugar de concentrarse en las dificultades heredadas.
“Si no resolvieron los problemas, en lugar de llorar lo que pasó deberían revisar lo que postulan”, afirmó Salino. Además, puso el foco en el futuro del peronismo y planteó: “Si el peronismo abre el corazón, es generoso e inteligente, vamos a tener un gobierno peronista que va a tener que resolver estas cuestiones que develan una carencia absoluta”.
En paralelo, Salino reclamó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se vote artículo por artículo durante el tratamiento en particular. Explicó que “hay más de una propuesta para varios artículos” y consideró “muy importante que cada senador pueda exponer la modificación que cree conveniente” antes de votar.