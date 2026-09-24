Presenta:
Senado debatió la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, que fue aprobada con cambios, y el régimen de Zonas Frías, que fue sancionado.&nbsp;&nbsp;
En Vivo

El Senado aprobó con modificaciones la reforma del Banco Central y sancionó la ley de Zonas Frías

La reforma del Banco Central se aprobó con cambios y vuelve a Diputados. El nuevo Régimen de Zona Fría, en cambio, ya quedó sancionado por 38 votos a 8.

MDZ Política

Con el respaldo de sus aliados y de toda la oposición dialoguista, el Senado aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por 46 votos afirmativos y 22 negativos, sin abstenciones. Como el dictamen sufrió modificaciones durante el tratamiento, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Más tarde, con el recinto semivacío y con el voto en contra de un grupo de aliados, el oficialismo sí logró convertir en ley la reforma del Régimen de Zona Fría, que reestructura los subsidios al gas para usuarios residenciales de las áreas más frías del país y deja atrás la ampliación aprobada en 2021. La votación fue de 38 a 8, también sin abstenciones, después de que el salteño José Carambia intentara sin éxito un cuarto intermedio para hacer caer la sesión.

Aprobado el nuevo régimen de Zona Fría

Con 38 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones, el Senado aprobó el régimen de Zonas Frías.

Continúan las aprobaciones en particular

El Senado avanzó con el tratamiento en particular de la Orden del Día 367/26 y aprobó los artículos 3 al 20 del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Durante esta instancia, el miembro informante rechazó los pedidos de intervención de los senadores sobre los distintos artículos del proyecto.

El Senado aprobó los artículos 1 y 2 de la reforma del Banco Central

El Senado avanzó con el tratamiento en particular de la Orden del Día 367/26 y aprobó el artículo 1 del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. La votación terminó con 43 votos afirmativos, 22 negativos y 3 abstenciones, sobre una mayoría requerida de 33 votos.

La Cámara alta también dio luz verde al artículo 2, que obtuvo 46 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención, con una mayoría requerida de 35 votos. El tratamiento continuará con los siguientes artículos de la iniciativa.

El Senado aprobó la reforma del Banco Central con 46 votos a favor y 22 en contra

El Senado aprobó en general la Orden del Día 367/26, que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa obtuvo 46 votos afirmativos y 22 negativos, sin abstenciones, y superó la mayoría requerida de 35 votos entre los legisladores presentes.

Con esta aprobación, el proyecto pasa ahora al tratamiento en particular, donde los senadores deberán votar cada uno de los artículos y podrán plantear las modificaciones propuestas.

Votación en General

Votación en General

Bullrich cuestionó el financiamiento al Gobierno

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, respaldó el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que la entidad debe recuperar como prioridad la preservación del valor de la moneda. En su discurso, criticó el escenario económico que recibió la actual gestión y apuntó contra el uso de la autoridad monetaria para financiar al Estado.

Bullrich recordó que la inflación había alcanzado el 211% durante la gestión de Sergio Massa y cuestionó el impacto que tuvo sobre los ingresos y los precios. “Necesitamos que el Banco Central deje de ser esa caja que fue, que financió a un gobierno que le pedía plata sin fondo”, afirmó la senadora, al defender un cambio en el funcionamiento de la autoridad monetaria y explicó que el BCRA "necesita el acompañamiento del senado

Mayans ironizó sobre el proyecto

El jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, cuestionó el programa económico de Javier Milei durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y puso el foco en el endeudamiento, las reservas y el rol de los depósitos. El senador formoseño sostuvo que existe una diferencia de US$102.000 millones en la deuda del país durante los primeros 1.000 días de gestión y afirmó que la Argentina tiene “prácticamente cero de reservas”. También ironizó sobre una de las consignas que Milei sostuvo antes de llegar al Gobierno: “¿No era que iban a destruir el Banco Central?”.

Mayans expuso sobre el BCRA.

Mayans expuso sobre el BCRA.

Mayans también apuntó contra el titular del BCRA, Santiago Bausili, al cuestionar sus explicaciones sobre las reservas internacionales. Según planteó, ascienden a US$48.933 millones, de los cuales US$19.370 millones corresponden al swap con China.

En ese contexto, acusó a Bausili de haber “mentido” ante el Congreso cuando aseguró que el ahorro de los argentinos no sería utilizado como garantía y sostuvo: “Se va a usar como garantía el depósito de la gente”. La intervención del senador además derivó en un cruce con la presidencia del Senado, desde donde le marcaron: “Acá estoy presidiendo yo. Mientras yo esté acá, usted habla bien”.

Vischi criticó el “ajuste cruel”

El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, cuestionó el rumbo de la gestión libertaria al referirse a un “ajuste cruel e indiscriminado”, aunque adelantó su respaldo al proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. En su intervención, también tomó distancia tanto del kirchnerismo como del oficialismo y planteó que existe un fuerte malestar social.

El Banco Central no puede ser la caja de ahorro de los gobiernos de turno”, sostuvo el senador. Y agregó: “La gente no necesita un gobierno irresponsable que destruye la moneda pero tampoco un ajuste cruel que estanca la economía y rompe la paz social”. Para Vischi, el escenario actual está marcado por “cansancio” y “hartazgo”, mientras muchas personas enfrentan dificultades, pero “no quieren volver para atrás”.

Salino cuestionó al Gobierno y llamó al peronismo a revisar sus propuestas

El senador por San Luis Fernando Salino, del espacio Justicia Social Federal, cuestionó al oficialismo durante el debate y sostuvo que, ante los problemas que aún persisten, el Gobierno debería revisar las políticas que impulsa en lugar de concentrarse en las dificultades heredadas.

“Si no resolvieron los problemas, en lugar de llorar lo que pasó deberían revisar lo que postulan”, afirmó Salino. Además, puso el foco en el futuro del peronismo y planteó: “Si el peronismo abre el corazón, es generoso e inteligente, vamos a tener un gobierno peronista que va a tener que resolver estas cuestiones que develan una carencia absoluta”.

En paralelo, Salino reclamó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se vote artículo por artículo durante el tratamiento en particular. Explicó que “hay más de una propuesta para varios artículos” y consideró “muy importante que cada senador pueda exponer la modificación que cree conveniente” antes de votar.

Royón con detalles en la votación particular

La senadora salteña Flavia Royón marcó una diferencia entre el propósito general de la iniciativa y el contenido que finalmente llegó al recinto. La exsecretaria de Energía sostuvo que recuperar la estabilidad monetaria y reducir la inflación debe formar parte de cualquier estrategia para ordenar la economía, aunque aclaró que acompañará el proyecto en general con diferencias en lo particular.

Flavia Royón ex secretaria de Energía.

Flavia Royón ex secretaria de Energía.

“Lo primero que necesitamos es empezar un país serio, tener una moneda estable, tener previsibilidad y acabar con la inflación”, señaló durante su intervención. Sin embargo, luego tomó distancia del texto en discusión y confirmó que votará en contra: “Este proyecto lo comparto, es un paso elemental para que el país tenga estabilidad, pero no es un cheque en blanco”.

Pagotto pidió aprobar la reforma

El senador libertario por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aunque pidió analizar su funcionamiento: “No creo que esta sea la ley perfecta, es un escalón, veámoslo caminar y vemos qué debe modificarse y qué no”.

Además, afirmo que “La mejor fábrica de pobres es la inflación” y sostuvo que la iniciativa busca “dar previsibilidad” y “poner orden”. En ese sentido, pidió avanzar con el proyecto y mencionó “saqueos, muertes que se podrían haber evitado” al referirse a las consecuencias de procesos inflacionarios y cuestionó los antecedentes del manejo del Banco Central.

“La política destruyó la moneda”: la crítica de Benegas Lynch

El senador de La Libertad Avanza por Entre Ríos cuestionó el uso político de la emisión y defendió los cambios propuestos para la autoridad monetaria. Durante su exposición, apuntó contra las decisiones que, según sostuvo, afectaron el valor del peso y condicionaron el funcionamiento de la economía.

Benegas Lynch afirmó que el Banco Central fue “el laboratorio preferido de ingenieros sociales disfrazados de políticos” y planteó que productores y ahorristas buscan otras referencias de valor ante la pérdida de confianza en la moneda. “¿Por qué los productores piensan en toneladas de soja o kilo de novillo, o los ahorristas en dólares? Porque la política destruyó la moneda”, sostuvo. Luego reclamó: “Que el Banco Central deje de ser una caja para financiar a la política”.

Benegas Lynch defendió la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Benegas Lynch defendió la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Almeida defendió los límites a la emisión monetaria

Durante el debate en el Senado, la legisladora entrerriana de La Libertad Avanza, Romina Almeida, respaldó los cambios propuestos para el Banco Central. “Esta reforma es sumamente importante para establecer reglas claras”, sostuvo y agregó que busca impedir que la emisión vuelva a utilizarse “como una puerta de salida frente a los desequilibrios del Gobierno”. Para la senadora, ese mecanismo “alimenta el monstruo de la inflación” y obliga al Estado a asumir la responsabilidad sobre sus cuentas.

Florencia López cuestionó la independencia

La senadora justicialista por La Rioja, Florencia López, cuestionó el proyecto de reforma y sostuvo que existe una contradicción entre la independencia que el oficialismo plantea para el BCRA y los vínculos privados de algunos funcionarios. “Dicen que hay que garantizar la independencia del Poder Ejecutivo con el Banco Central, pero esa independencia que pregonan se contradice con la realidad”, afirmó López.

Luego apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y cuestionó: “¿Qué independencia pueden garantizar?”. En ese marco, sostuvo que Milei “le ha entregado la economía, el ministerio y todo el manejo financiero a una consultora propiedad de Caputo y Bausili”.

Florencia López apuntó contra Caputo.

Florencia López apuntó contra Caputo.

Corpacci cuestionó la reforma y defendió el rol del empleo

La senadora justicialista por Catamarca, Lucía Corpacci, criticó durante el debate la orientación que propone el proyecto para la Carta Orgánica del Banco Central. “Volvimos al Fondo del que nos había sacado el kirchnerismo pagando lo que había que pagar”, afirmó Corpacci, quien también señaló que el mismo espacio político “defaulteó” y luego “desperfiló la deuda”.

En otro tramo, sostuvo que “la diferencia está en tener una deuda en dólares cuando nosotros no producimos dólares” y cuestionó que el proyecto quite objetivos vinculados con “cuidar el valor de la moneda” y “cuidar las fuentes de trabajo”.

Bedia desfenestró el pasado presupuestario

La senadora de La Libertad Avanza Vilma Bedia respaldó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y pidió a sus pares acompañar la iniciativa durante el debate en el recinto. “Necesitamos resguardar nuestra moneda y para eso es fundamental que la maquinita de hacer billetes deje de funcionar”, sostuvo Bedia. La legisladora cuestionó la emisión sin respaldo y afirmó que “emitir billetes sin respaldo económico es una irresponsabilidad”. Además, pidió no volver a “un pasado nefasto de pobreza e irresponsabilidad en el manejo del presupuesto de los argentinos”.

Rodolfo Suárez anticipó su voto

El senador por Mendoza Rodolfo Suárez adelantó que votará en contra del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, que este jueves se debate en la Cámara alta. El exgobernador cuestionó el impacto que la iniciativa tendría sobre los usuarios mendocinos.

Rodolfo Suarez adelantó su voto en X.

Rodolfo Suarez adelantó su voto en X.

“Adelanto mi voto negativo al proyecto, es injusto para los mendocinos”, sostuvo Suárez. Además, recordó que durante su gestión como gobernador trabajó para incorporar a Mendoza al régimen en 2021 y defendió el beneficio como un reconocimiento a las condiciones climáticas de la provincia. “Una cosa es mejorar la política energética y otra muy distinta es resolver una cuestión nacional pasándoles la factura a los mendocinos”, afirmó.

Nadia Márquez cuestionó la emisión monetaria

La senadora neuquina de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, respaldó durante la sesión el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que la iniciativa busca establecer como prioridad la preservación del valor de la moneda.

“Desde la creación del Banco Central, nos costó muy caro a los argentinos”, afirmó Márquez, quien mencionó una inflación acumulada del 13 millones por ciento desde 1935. En ese marco, resumió el objetivo que atribuyó al proyecto: “La emisión monetaria no puede pagar la fiesta de los políticos”. También cuestionó el déficit fiscal y sostuvo que “el Estado no debe gastar más de lo que ingresa”.

Soria contra Caputo y Adorni

El senador justicialista Martín Soria rechazó el proyecto y cuestionó al Gobierno por los cambios que propone para la autoridad monetaria. “¿Por qué quieren reformar la Carta Orgánica del Banco Central?”, preguntó Soria, quien calificó la iniciativa como “otra estafa más”.

Martín Soria en el debate por la reforma al BCRA.

Martín Soria en el debate por la reforma al BCRA.

Además, cuestionó que el organismo pueda tomar empréstitos internacionales con los depósitos de los argentinos como garantía y preguntó por qué Caputo busca que los ciudadanos coloquen sus ahorros en los bancos.

“Al único que este modelo económico de Milei sacó de la pobreza es al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni”, afirmó Soria, en referencia al patrimonio del exfuncionario y al descargo que presentó ante la Justicia en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Bahl y un mandato dual

El senador Adán Bahl, de Fuerza Entre Ríos, propuso incorporar un mandato dual en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Su planteo apunta a que la autoridad monetaria mantenga como objetivo la estabilidad de precios, pero también tenga en cuenta el impacto de sus decisiones sobre el mercado laboral.

Bahl sostuvo que el país necesita “un Banco Central con reglas claras, independiente del poder político y con límites precisos”. En esa línea, pidió “incorporar el mandato dual para preservar el valor de la moneda a través de la estabilidad de precios e incorporar dentro de las facultades el máximo nivel de empleos sustentables”. Según explicó, las decisiones monetarias repercuten sobre “el crédito, la inversión, la actividad y el empleo”.

El senador Adán Bahl, de Fuerza Entre Ríos.

El senador Adán Bahl, de Fuerza Entre Ríos.

Capitanich pidió ampliar la discusión sobre el rumbo económico

El senador Jorge Capitanich sostuvo que el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central debe formar parte de una discusión más amplia sobre las reglas que ordenan la economía argentina. En ese sentido, planteó que no alcanza con modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria.

Durante su exposición, Capitanich enumeró cuatro áreas que, según señaló, deberían ser abordadas de manera conjunta: “Una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

Monteverde defendió la reforma

El senador por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, abrió su intervención durante el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En su discurso, cuestionó el funcionamiento histórico de la autoridad monetaria y planteó la necesidad de establecer nuevas reglas para evitar la emisión y el uso de recursos del organismo.

Además informó que hubo un acuerdo entre los bloques para modificar el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del BCRA. Según explicó, el presidente y los directores tendrán mandatos de seis años y serán designados con acuerdo del Senado por mayoría absoluta, mientras que una eventual remoción deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo y contar con la aprobación de la Cámara alta bajo la misma mayoría.

Así cuestionó las políticas aplicadas durante las últimas dos décadas y afirmó que generaron un costo equivalente al 85% del PBI. También sostuvo que el Banco Central perdió US$116.000 millones en reservas líquidas por la colocación de Letras Intransferibles a cambio de divisas.

Abdala abrió la sesión del Senado en lugar de Villarruel

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, encabezó el inicio del debate de este jueves ante la ausencia de Victoria Villarruel. La vicepresidenta quedó a cargo de la Presidencia de la Nación de manera interina mientras Javier Milei se encuentra en Estados Unidos.

Abdala puso en consideración el acta de la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles. La aprobación se realizó a mano alzada y desde las bancas, antes de avanzar con el resto del temario previsto para la jornada.

Senado TV

Senado TV

Hay quorum

El Senado consiguió este jueves el quorum necesario para sesionar y dio inicio a una jornada central para la agenda legislativa del Gobierno. La pantalla del recinto registró 37 senadores presentes y 35 ausentes a las 12:18, con lo que quedó formalmente habilitado el tratamiento del temario previsto para la jornada.

El Senado consiguió quórum.

El Senado consiguió quórum.

Vischi pidió contemplar a las provincias del norte

El senador Eduardo Vischi se refirió a la discusión por el régimen de Zona Fría y planteó la necesidad de incorporar una mirada más amplia al esquema de subsidios. El legislador puso el foco en la situación de las provincias del norte, que buscan una compensación ante los cambios que impulsa el Gobierno.

“Para nosotros tiene que tener algún tipo de medidas más integradas y tratar de contentar en adelante con esa participación al norte”, sostuvo Vischi durante la sesión. En ese sentido, remarcó la importancia del debate y consideró que se trata de uno de los puntos centrales de la jornada: “Es un tema central, es un tema que no se puede conciliar”.

Senado TV

Senado TV

Mayans cuestionó la reforma del Banco Central

El senador justicialista criticó el proyecto que modifica la Carta Orgánica del BCRA y cuestionó el esquema de endeudamiento que impulsa el Gobierno antes de ingresar al Congreso. “Milei dijo que iba a destruir el BCRA, evidencia de que no entendía dónde estaba parado, y ahora quiere quedarse con el Banco Central”, afirmó. Además, advirtió sobre el impacto del endeudamiento y sostuvo que la deuda terminará siendo pagada por “jubilados, docentes y médicos”.

José Mayans en el recinto del Senado.

José Mayans en el recinto del Senado.

Flavia Royón por la aprobación

La senadora salteña Flavia Royón confirmó que ambos proyectos forman parte del temario de la sesión y consideró que el oficialismo cuenta con los votos para avanzar. “Yo creo que están los números como para que sean aprobados”, sostuvo al ser consultada sobre las iniciativas.

Royón fue elegida en agosto para presidir la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado. Ingeniera industrial, fue secretaria de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández y secretaria de Minería durante la gestión de Javier Milei. Sobre Zona Fría, defendió un esquema de subsidios focalizado según los ingresos y sostuvo que “no se puede seguir subsidiando indiscriminadamente sin importar el nivel de ingreso y las condiciones”.

Flavia Royón, senadora nacional por Salta denunciada por organizaciones ambientales.

Flavia Royón, senadora nacional por Salta denunciada por organizaciones ambientales.

Karina Milei buscó mostrar unidad en la previa a la sesión

La secretaria general de la Presidencia reunió a los legisladores de La Libertad Avanza en una cena en Villa Urquiza, donde también estuvieron Martín Menem y Patricia Bullrich. El encuentro ocurrió en la previa del debate en el Senado sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría.

Durante la salida del restaurante, Bullrich definió la reunión como una charla de “amistad, compañerismo y buena onda”. Karina Milei, en tanto, fue consultada por las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Javier Milei y respondió que la relación entre ambos es “espectacular”. También confirmó que escuchó el discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reivindicó el vínculo familiar con el mandatario.

Archivado en

Te recomendamos