El Senado aprobó con modificaciones la reforma del Banco Central y sancionó la ley de Zonas Frías

Mayans ironizó sobre el proyecto

El jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, cuestionó el programa económico de Javier Milei durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y puso el foco en el endeudamiento, las reservas y el rol de los depósitos. El senador formoseño sostuvo que existe una diferencia de US$102.000 millones en la deuda del país durante los primeros 1.000 días de gestión y afirmó que la Argentina tiene “prácticamente cero de reservas”. También ironizó sobre una de las consignas que Milei sostuvo antes de llegar al Gobierno: “¿No era que iban a destruir el Banco Central?”.

Mayans expuso sobre el BCRA.

Mayans también apuntó contra el titular del BCRA, Santiago Bausili, al cuestionar sus explicaciones sobre las reservas internacionales. Según planteó, ascienden a US$48.933 millones, de los cuales US$19.370 millones corresponden al swap con China.

En ese contexto, acusó a Bausili de haber “mentido” ante el Congreso cuando aseguró que el ahorro de los argentinos no sería utilizado como garantía y sostuvo: “Se va a usar como garantía el depósito de la gente”. La intervención del senador además derivó en un cruce con la presidencia del Senado, desde donde le marcaron: “Acá estoy presidiendo yo. Mientras yo esté acá, usted habla bien”.