Buscan intensamente a un andinista que se perdió en Vallecitos

El andinista había avisado que realizaría una travesía el domingo 20 y desde entonces no se pudo establecer su paradero.

La búsqueda continúa este viernes en senderos y quebradas de Vallecitos, luego de varios operativos que terminaron sin resultados.

Un andinista de 48 años, estudiante de la Escuela de Guías de Mendoza, es buscado desde hace días en la zona de Vallecitos, en Luján de Cuyo. Hasta el momento, los distintos operativos desplegados en el lugar no permitieron establecer su paradero.

El hombre había informado que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. Dos días después, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que había visto la camioneta del andinista estacionada en el sector.

La preocupación aumentó horas más tarde, cuando el hombre no se presentó a clases. Ante esta situación, se puso en marcha un operativo para intentar determinar dónde se encuentra y reconstruir sus últimos movimientos.

Continúa el operativo en la montaña Personal de la Patrulla de Rescate se trasladó hasta Vallecitos para realizar rastrillajes en distintos sectores del área montañosa. Los procedimientos se extendieron por senderos y quebradas del cordón montañoso.