Un incendio arrasó un cañaveral en Lavalle y destruyó una vivienda

Un importante incendio se desató durante la tarde del jueves en un sector de Lavalle y avanzó rápidamente por un cañaveral hasta llegar a una zona de viviendas. Una familia quedó con pérdidas totales luego de que las llamas ingresaran a su casa y consumieran prácticamente todas sus pertenencias.

El fuego comenzó cerca de las 14.30 en inmediaciones del canal Tulumaya, conocido también por vecinos de la zona como canal Chachingo. El viento y la gran cantidad de cañas secas hicieron que las llamas se propagaran rápidamente hacia el barrio Bifamilia.

Según relató Claudia Flores, una de las vecinas del lugar, a MDZ Radio , el incendio llegó a las viviendas en apenas cinco o seis minutos. Las llamas alcanzaron, de acuerdo con su testimonio, unos 15 metros de altura y generaron una situación de extrema preocupación entre las familias.

La vivienda de la familia Lante fue la más afectada. Cuando comenzó el incendio , todos se encontraban dentro de la casa porque las clases habían sido suspendidas por el viento Zonda, pero pudieron salir antes de que el fuego avanzara por completo sobre la propiedad.

La familia perdió camas, colchones, ropa, útiles escolares y distintos electrodomésticos. Entre los elementos afectados también quedaron una heladera, un lavarropas y un televisor, además de buena parte de las pertenencias que tenían dentro de la vivienda.

El fuego también alcanzó otras propiedades de la zona. Según explicó Flores, fueron más de 15 las viviendas que sufrieron daños de distinta intensidad, aunque la casa de la familia Lante fue la que terminó con pérdidas totales.

Reclamos por el estado del canal

Vecinos denunciaron que el canal permanece cubierto de cañas y residuos y aseguran que hace años reclaman tareas de limpieza.

Los vecinos también cuestionaron el estado del cauce y aseguraron que vienen reclamando desde hace años tareas de limpieza y desmalezado. En ese sector, explicaron, la vegetación creció de manera importante y las cañas ocupan buena parte del canal.

De hecho, el 28 de agosto de 2026, vecinos del complejo Viñas del Carril habían presentado un pedido ante la Subdelegación del Río Mendoza para solicitar la limpieza, el desmalezado, el retiro de residuos y el dragado del canal Costa de Araujo. En el escrito advertían sobre la gran cantidad de cañas y la obstrucción del cauce.

Los vecinos sostienen que el problema no es nuevo y que los reclamos se realizaron ante distintas autoridades. Según plantearon, el mantenimiento pendiente representa un riesgo tanto frente a incendios como ante eventuales desbordes del cauce.

Los vecinos ayudaron a controlar el fuego

Mariano Godoy/MDZ

Mientras las llamas avanzaban, los vecinos comenzaron a colaborar con los recursos que tenían disponibles para evitar que el incendio afectara todavía más viviendas. También intervino la Cooperativa Puente de Hierro, que aportó camiones con agua para ayudar a controlar el fuego.

Flores cuestionó además el tiempo que demoraron en llegar las dotaciones de bomberos. Según su relato, el incendio comenzó alrededor de las 14.30 y los primeros equipos arribaron pasadas las 16, mientras que además debieron realizar varias recargas de agua por la falta de hidrantes en el sector.

La vecina contó que los bomberos venían de intervenir en otros incendios y que la combinación entre el viento, el calor y la abundante vegetación hizo que el fuego se propagara con mucha velocidad. Finalmente, el trabajo conjunto permitió evitar que las pérdidas fueran todavía mayores.

Piden ayuda para la familia afectada

Tras quedar sin sus pertenencias, la familia Lante necesita ropa, camas, colchones y otros elementos básicos para poder recomponer su vida cotidiana. Los vecinos comenzaron a organizar una campaña de ayuda y solicitaron colaboración para los adultos y los tres menores que viven en la casa.

Flores explicó que los chicos necesitan especialmente ropa de cama, ropa y elementos escolares. También indicó que la familia perdió prácticamente todo durante los pocos minutos en los que las llamas avanzaron sobre la vivienda.

El incendio dejó así dos reclamos expuestos en el mismo lugar: la urgencia de ayudar a una familia que perdió sus pertenencias y el pedido de los vecinos para que se realicen tareas de limpieza en los canales de la zona. Mientras tanto, las imágenes tomadas después del fuego muestran la magnitud del cañaveral quemado y los daños provocados en la vivienda.