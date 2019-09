Martín Alejandro Spano: "Suelo buscar cosas que me incomoden o inquieten"

Martín Alejandro Spano, el escultor que cree que "arte se puede denominar a lo que cada uno desee" compartió en este segmento, dedicado a las plásticas, todo lo que hay detrás de sus esculturas. Misterio, dudas y un universo increíble de descifrar.

Alejandro Spano

¿Te dicen?

Ale.

¿Autodidacta o estudiado?

Hice el profesorado en Artes Visuales, pero creo que las horas de trabajar en mi taller, y con la ayuda de internet, pude aprender tanto o más que en la carrera.

Alejandro Spano

¿Qué es el arte para vos?

Creo que la palabra arte se ha extendido tanto y puede abarcar tantas cosas que pierde sentido su uso. Arte se puede denominar a lo que cada uno desee.

¿Qué expresás a través de arte?

Suelo buscar cosas que me incomoden o inquieten, son los conflictos los que quedan guardados y necesitan salir. Busco que el espectador pueda llegar a sentir lo que estos conflictos generan en mí.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Siempre tuve inclinaciones por el arte pero me costó mucho elegir cuál. De hecho aún no lo defino. Siempre quise vivir del arte, pero no de uno en particular.

Alejandro Spano

¿Qué sentís cuando esculpís?

Placer, amor, liberación, paz, pero también temor, estrés...

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

En mi caso el lienzo es el propio espacio, muchas veces parto de ideas concretas que analizo de qué modo plasmarlas en ese espacio para que lleguen del modo que pretendo; muchas otras es mi propio cuerpo el que llena el espacio y a través de él, encuentro formas.

Cuando mirás esculturas viejas tuyas, ¿te encontrás o ya no?

Encuentro un pasado de mí con menos herramientas pero con el mismo interior.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

No tuve que tomar esa decisión, es lo que siempre quise y por lo que trato de moverme todos los días.

Alejandro Spano

¿Cuál es tu sueño?

Hacer del arte un medio de vida, que no requiera otra actividad para hacerlo.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Me interesan mucho las estrategias de marketing, es una parte de hacer circular la obra con la que se puede jugar como si fuera la misma obra. Mostrarla es siempre un placer.

¿Qué te inspira?

Todo.

¿Qué sentís cuando terminás una obra?

Dudas, placer, dudas.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Depende de demasiados factores. El tiempo, el material, el aprecio, el entorno...

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

No tengo mucha experiencia con el turismo.

Alejandro Spano

¿Dónde soñás con ver una escultura tuya?

Por el momento oriento mi producción a otros lugares del mundo que pronto visitaré.

Alejandro Spano

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Hay muchas obras que me encantaría tener pero a la vez prefiero no tener demasiados objetos en mi casa