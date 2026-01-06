Martes inestable en Mendoza: viento del sudeste y tormentas aisladas

El pronóstico para Mendoza anticipa un martes parcialmente nublado y ventoso, con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas. La máxima llegará a 34°.

Las tormentas aisladas podrían desarrollarse en Mendoza hacia la tarde y la noche.

El pronóstico para el martes indica un día ventoso y con nubosidad variable en Mendoza, con temperaturas que se mantendrán elevadas. La mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 34°, sin un descenso significativo respecto de días anteriores.

A lo largo de la jornada se registrarán vientos moderados del sudeste, que aportarán algo de alivio al ambiente, aunque el calor seguirá presente. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se registrarán tormentas aisladas en gran parte de Mendoza, pero esta vez la zona este se lleva las de mayor intensidad, en especial en La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y el este de Las Heras. Ya que en estos departamentos rige una alerta amarilla por tormentas.

Según el SMN, en estos cinco departamentos se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", destacó el SMN.

Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta En cordillera, el cielo estará algo nublado, con condiciones inestables.