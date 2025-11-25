Martes caluroso en Mendoza con Zonda y tormentas hacia la noche

Este martes 25 de noviembre, Mendoza tendrá otra jornada muy calurosa, con 36° de máxima, algo de nubosidad y vientos variables, en un día que combinará Zonda , calor e inestabilidad nocturna.

La mínima será de 19°, por lo que desde la mañana se sentirá un ambiente pesado en todo el territorio.

Uno de los focos principales del día será la presencia de viento Zonda en la precordillera y el Valle de Uco, lo que podría generar polvo en suspensión, aumento repentino de la temperatura y baja humedad. Además, el tiempo se mantendrá inestable en cordillera, con nubosidad variable y condiciones poco favorables para la alta montaña.

Hacia la noche está previsto el desarrollo de tormentas , que podrían llegar con intensidad en sectores del sur mendocino. De hecho, en Malargüe rige una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos". Se esperan acumulados de entre 20 y 40 mm, con valores que podrían superarse de manera puntual .

mapa_alertas (35) Malargüe está bajo alerta amarilla por tormentas fuertes con posible granizo.

Así cerrará Mendoza la semana

El miércoles será el día más intenso de la semana: caluroso, con nubosidad variable, lluvias y tormentas fuertes con granizo, además de vientos moderados a algo fuertes del sector sur. La máxima escalará hasta los 37°, con una mínima de 20°.

Para el jueves, las temperaturas descenderán. Será una jornada parcialmente nublada, con vientos moderados del noreste y una máxima de 34°.

El viernes mostrará un nuevo descenso térmico, con cielo algo nublado, vientos moderados del sector sur e inestabilidad en la madrugada. La máxima será de 30° y la mínima de 18°.