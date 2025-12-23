Martes caluroso en Mendoza: sube la temperatura y el cielo estará despejado
El pronóstico para Mendoza anticipa un martes con tiempo estable, poca nubosidad y ambiente caluroso. La máxima llegará a 34°.
El martes se presenta con condiciones plenamente veraniegas en Mendoza, en una jornada donde volverá a sentirse el calor luego de días con temperaturas más moderadas. El tiempo será estable y con cielo mayormente despejado, lo que favorecerá un aumento sostenido de la temperatura durante la tarde.
La mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 34°. A lo largo del día se registrarán vientos leves del noreste, que acompañarán el ascenso térmico sin generar cambios bruscos. En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso y sin precipitaciones previstas.
En este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para Mendoza durante el martes. Se espera una jornada tranquila, ideal para actividades al aire libre, aunque con precaución por las altas temperaturas en horas centrales del día.
El pronóstico para Nochebuena y Navidad en Mendoza
De cara a los próximos días, el miércoles continuará caluroso, con algo más de nubosidad y vientos moderados del sector sur, una mínima de 20° y una máxima de 31°. Para el jueves 25 de diciembre se prevé un nuevo repunte térmico: será muy caluroso, con 24° de mínima y 35° de máxima, cielo algo nublado e inestabilidad hacia la noche.