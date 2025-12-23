Martes caluroso en Mendoza: sube la temperatura y el cielo estará despejado

El pronóstico para Mendoza anticipa un martes con tiempo estable, poca nubosidad y ambiente caluroso. La máxima llegará a 34°.

El martes será caluroso y con cielo despejado en Mendoza, según el pronóstico.

El martes se presenta con condiciones plenamente veraniegas en Mendoza, en una jornada donde volverá a sentirse el calor luego de días con temperaturas más moderadas. El tiempo será estable y con cielo mayormente despejado, lo que favorecerá un aumento sostenido de la temperatura durante la tarde.

La mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 34°. A lo largo del día se registrarán vientos leves del noreste, que acompañarán el ascenso térmico sin generar cambios bruscos. En cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso y sin precipitaciones previstas.

En este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para Mendoza durante el martes. Se espera una jornada tranquila, ideal para actividades al aire libre, aunque con precaución por las altas temperaturas en horas centrales del día.