Movimientos eléctricos: prórrogas y empoderamiento de una empresa con negocios en Mendoza

El Gobierno prorrogó la autorización como generador de energía al concesionario de dos centrales de Mendoza que, al mismo tiempo, resultó adjudicado en dos hidroeléctricas de la Patagonia.

El mundo de las concesiones energéticas está en pleno movimiento en Argentina y en Mendoza en particular. El Gobierno nacional prorrogó la autorización como generador de energía a la empresa que tiene la concesión de las centrales hidroeléctricas Álvarez Condarco y El Carrizal, que a su vez también tiene el control de Potrerillos (cuando fue concesionado se tomó como un combo a esas tres centrales). Los beneficiados son los accionistas de la empresa Edison Energía, que compraron el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPPSA), firma de origen mendocino formada por Cartellone y Pescarmona que construyó la represa sobre el Río Mendoza y tenía el control de la generación de energía.

El holding que controla Potrerillos y el resto de las centrales ha tenido un crecimiento importante de la mano del nuevo Gobierno. La semana pasada se confirmó que se quedaron con las concesiones de dos de las centrales de la Patagonia que el gobierno de Javier Milei privatizó. Edison Energía se quedó con la represa Alicurá, sobre el río Limay, con una oferta de 162 millones de dólares. El consorcio ganador incluso tiene a CEMPPSA entre sus integrantes. Según la propuesta, está formado por Edison Inversiones, Energética del Norte, y Edison Holding.

Alicurá Alicurá es una de las represas construidas en la cuenca del Río Limay. Es parte de un sistema de generación de energía fundamental para Argentina. Al mismo tiempo, Edison se quedó con la concesión de Cerros Colorados Planicie Banderita. Esa central había sido gestionada por otra empresa relacionada con Mendoza. Se trata de Aconcagua Energía, empresa que desapareció como tal luego de entrar en cesación de pagos. Los activos petroleros quedaron en manos de Tango y ahora la hidroeléctrica pasó a Edison.

El holding tiene activos diversificados y hasta es propietario de la marca Havanna. Edison está ingagrado por la familia Cherñajovsky, el Grupo Newsan, Inverlat y la familia Neuss. A través de los últimos mencionados hay relación con el asesor presidencial Santiago Caputo.

La Secretaría de Energía de la Nación hizo oficial la prórroga hasta 2030 para que los actuales operadores de las centrales de Mendoza se mantengan. Lo hizo para El Carrizal, Álvarez Condarco (ambas a cargo del mismo dueño) y también para la central Nihuil IV, que queda a cargo de la empresa provincial de Energía (EMESA).