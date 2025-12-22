Con una inversión de US$ 75.000, llegó a Mendoza el primer local del "robot de la cocina"

El robot de cocina más utilizado en el mundo hizo su desembarco oficial en la región de Cuyo. Con una inversión de US$ 75.000 eligieron a Mendoza como la sede oficial del local que está en el departamento de Godoy Cruz y donde se comercializan los productos que cuestan más de $3.000.000 cada uno.

La empresa Thar S.A, distribuidora del robot de cocina Thermomix, inauguró en los locales 4 y 5 de Planta Uno el primer espacio de la marca en la región de Cuyo. El nuevo local cuenta con una cocina completa para organizar talleres o eventos de gastronomía, un espacio de showroom de productos y un sector para el funcionamiento de su centro de capacitación de emprendedores para la venta directa. La obra, el equipamiento tecnológico y la ambientación de los 60 m2 demandó una inversión de US$ 75.000.

“Ya contamos con 1.000 usuarios mendocinos que se anticiparon a nuestra llegada y nos eligieron para mejorar la calidad de vida de sus hogares. En Mendoza buscamos ampliar la comunidad de usuarios y duplicar en los próximos nueve meses, los actuales 48 agentes de venta que tienen la misión de llevar nuestro robot a las distintas ciudades de la provincia”, sostuvo Beatriz Macaya, CEO de la distribuidora de Thermomix en Argentina y Uruguay.

“Buscamos instalar la idea de que incorporar un robot de cocina no sólo es una ventaja tecnológica para acortar los tiempos de dedicación en la cocina; sino también un salto en la calidad de alimentación de las familias que empiezan a comer más sano y natural gracias a las recetas que están incluidas en el robot”, aclaró la empresaria.

Creado hace más de 50 años por la empresa alemana Vorwerk, Thermomix es el robot de cocina presente en más de 70 países y el más vendido del mundo. Llegó oficialmente a la Argentina en 2017 de la mano de la emprendedora Beatriz Macaya, considerada una de las pioneras en desarrollar un rubro inexistente diez años atrás: el segmento de artefactos inteligentes para el hogar.

En poco más de ocho años, Macaya armó una red de 10 locales ubicados en ciudades estratégicas y capacitó a más de 1200 agentes de venta; hoy distribuidos desde Salta hasta Tierra del Fuego. Por estos resultados y una exitosa penetración en el mercado, Argentina fue distinguido por segundo año consecutivo (2023 y 2024) como el “Mercado del año” a nivel mundial, liderando el crecimiento en ventas entre todos los distribuidores del mundo.

En 2025, la distribuidora de Thermomix en Argentina cerrará con un 35% de crecimiento en ventas respecto al año anterior. El lanzamiento durante el segundo semestre de este año del robot TM7, el último modelo de la marca, generó nuevos récords de venta.

TM7 tiene un valor de $3.400.000 al contado. Existen más de media docena de planes de financiación de tarjetas y bancos en cuotas con y sin interés para adquirirlo. Además, Thermomix tiene un plan de seis ventas para adquirir sin costo el robot si se realizan en un período de tres meses.

Si bien el robot de cocina está ideado para uso particular y principalmente en hogares, también es el favorito de los cocineros más exigentes. En Mendoza, los reconocidos chefs como Nacho Molina, Romina Terranova, María Urrutigoyti, Ivan Azar (chef de Chachingo con una estrella Michelin), entre otros, usan Thermomix en sus cocinas hace años como una herramienta para elaborar todo tipo de bebidas, salsas, emulsiones, masas, platos, postres y un sinnúmero de comidas.

Oportunidad laboral

En contexto de la apertura de Mendoza y con un equipo de 48 agentes de venta activos en la provincia. Thermomix anunció el lanzamiento de una oferta laboral para reclutar y capacitar a nuevos agentes y expandir fronteras. La firma se propone capacitar hasta 70 nuevos emprendedores o agentes independientes hasta fines de marzo de 2026 para luego renovar y cerrar el año próximo triplicando la fuerza de ventas actual y así ir cubriendo la las provincias de San Juan y Mendoza.

Para alcanzar este objetivo se reactivarán las búsquedas varias veces durante el año y se desarrollarán capacitaciones tanto online como presenciales. Desde la empresa aclaran que para ser agente de ventas de Thermomix no hace falta tener estudios académicos ni tampoco una carrera profesional.

“Existen varios casos de personas con habilidades sociales y un espíritu emprendedor, muy capaces de alcanzar un nivel de ingresos que les transforma la vida. Tenemos agentes de todo tipo y condición social en la Argentina, desde gente joven hasta personas en la tercera edad, desde trabajadores independientes a asalariados que se suman interesados a la oportunidad de generar ingresos atados a ventas. Depende mucho del empeño de cada uno, el compromiso y la constancia”, aclaró Beatriz Macaya.

¿Cómo funciona un robot de cocina?

Al igual que sus antecesores, la TM7 depende de tres funciones programables para elaborar una amplia variedad de alimentos, tragos, postres, emulsiones, etc: el tiempo, la temperatura y la velocidad de rotación de las cuchillas del vaso contenedor.

Un robusto software ayuda a programar y automatizar con inteligencia estas tres funciones para conseguir resultados asombrosos en menos tiempo. Por otra parte, la conexión a Internet, le permite al robot acceder a actualizaciones del sistema optimizando una funcionalidad o sumando una nueva.

Uno de sus diferenciales Cookidoo, una plataforma creada por Vorwerk (dueña de la marca Thermomix) para facilitar la vida de quien asume el desafío de cocinar en el hogar con un robot de cocina. Contiene más de 100.000 recetas para elegir. Cada usuario puede acceder a Cookidoo tanto desde la pantalla del robot como desde una aplicación móvil (disponible en Android o IOS) y definir un perfil con gustos, intereses y preferencias para luego encontrar que Cookidoo registra todas las opciones y le devuelve ideas prácticas, sugerencias, propuestas y soluciones a medida de sus intereses.

La plataforma es definida como el “alma inteligente” que genera el valor agregado a las funciones mecánicas de Thermomix. Se encarga de registrar toda la actividad de los usuarios para luego procesar toda la información y devolver, con asistencia de la inteligencia artificial, propuestas e ideas que facilitan la cocina de todos los días.