Martes cálido y primaveral en Mendoza: la máxima llegará a 27°
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable y con ascenso de la temperatura, acompañada por cielo despejado y vientos leves.
Mendoza vivirá este martes 16 de septiembre un día típicamente primaveral, con tiempo bueno y temperaturas que oscilarán entre los 9° de mínima y los 27° de máxima. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que los vientos soplarán leves del noreste y que en la cordillera se espera cielo poco nuboso, sin fenómenos significativos.
Será una jornada ideal para actividades al aire libre, con ambiente templado desde la mañana y una tarde que marcará un nuevo repunte térmico.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Para el miércoles 17 se prevé continuidad en las temperaturas altas, con cielo variable y valores que rondarán entre 13° y 28°, acompañados por vientos del sector sur. El jueves 18 podría convertirse en el día más cálido de la semana: la máxima alcanzará los 29° y la mínima será de 14°, aunque hacia la noche no se descarta inestabilidad.
Con la llegada del viernes 19 se espera un cambio de escenario. El viento sur traerá nubosidad, un descenso de la temperatura y tormentas aisladas, con registros de 16° a 24°.
El sábado 20, en tanto, se mantendrá el clima inestable. Habrá cielo parcialmente nublado, posibilidad de tormentas aisladas y nevadas en cordillera. Las temperaturas oscilarán entre los 12° y los 23°.