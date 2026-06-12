Mario Pergolini fue "baiteado": confundió un set de filmación con un allanamiento real

En la última semana, una presunta escena policial que tuvo lugar en el conurbano bonaerense dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Es que, un vecino del barrio de Caseros fue testigo de lo que parecía ser un allanamiento policial , grabó la escena y no dudó en compartirla en las redes. Sin embargo, más tarde se supo que se trataba de la filmación de una parte de una película argentina .

El martes pasado, el usuario de X “@therealbuni” compartió las imágenes del presunto operativo policial fuera de una vivienda ubicada entre Aristóbulo del Valle y San Martín, en el barrio de Caseros, provincia de Buenos Aires.

En las imágenes, se puede ver cómo un auto color borravino frena repentinamente en el costado de una calle, fuera de una casa de barrio, y cómo los oficiales se bajan del vehículo para ingresar a la vivienda en el marco de un allanamiento policial.

Pero lo que llamó la atención de los usuarios de las redes, así como del equipo de producción del programa de eltrece Otro Día Perdido , fue que se escucha a uno de los sujetos en escena gritar: “¡Go, go, go!” (“¡Vamos, vamos vamos!”, en inglés).

Pese a lo que todo el mundo pensó, se trataba, efectivamente, de la grabación de una escena para el thriller policial “ Mamba Negra ”. Según informó su equipo de producción, se trata de una película argentina dirigida por Alan Greyck y protagonizado por Pablo Yotich, Luly Drozdek, Gabriel Salazar, Chucho Fernández y Germán Tirini.

De qué trata Mamba Negra, la película cuya escena fue confundida con un operativo real

La historia sigue a Alves, un policía que utiliza métodos poco convencionales para perseguir a “El Guapo”, líder de una poderosa organización criminal. El proyecto atravesó varios años de producción y sufrió una interrupción a raíz de la crisis que afectó a la industria audiovisual. Tras esa pausa, el equipo retomó recientemente el rodaje y mantiene como objetivo estrenar la película en febrero de 2027.

La reacción de Mario Pergolini al video del falso operativo policial

Mario Pergolini comentó una escena de la película Mamba Negra, creyendo que era un operativo real

La repercusión del video trascendió las redes sociales y llegó a programas de televisión. Uno de los casos más comentados ocurrió durante una emisión de Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece. En el programa, el célebre conductor comentó el material en tono irónico creyendo que era real. “¿Por qué dice ‘¡Go, go, go!’? Yo creo que juega mucho al Counter Strike”, expresó con humor Pergolini, pensando que se trataba de un episodio policial real llevado a cabo en la localidad bonaerense de Merlo.

“Se comió la peli”, comentó, por su parte, el humorista y mago Agustín “Rada” Aristarán, riéndose de la frase en inglés.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 5.32.23 PM (1) Pablo Yotich en Mamba Negra. Gentileza