Marcha por la vida: estampas para cuidar las dos vidas

Cuando las imágenes quedan grabadas en el alma se convierten en estampas. Ellas significan una idea encarnada que mueve a la reflexión y al amor. La 11° Marcha por la vida en la ciudad de Buenos Aires podría resumirse, sin acabarse, en algunas estampas.

La Bandera y el Himno Nacional La causa provida, en nuestro país, es bien argentina. No hay, en ella, ningún asomo cosmopolita. Desde esa bandera nacional convertida en canción que es el Himno hasta las numerosas banderas que portaron los participantes de la Marcha hablan de ese carácter patrio que tiene, desde un principio, la defensa de la vida de los niños por nacer y el cuidado especial de las madres que la padecen para tener a sus hijos.

Contrasta esta nota albiceleste con las banderas que suelen verse en las "marchas verdes". Bastaría repasar los videos de las concentraciones de 2018 y de 2020 para advertirlo. De causa nacional, nada. Banderas representativas de los intereses transnacionales, más de una.

campaña afiches La defensa de la vida de los niños por nacer y el cuidado especial de las madres. Gentileza. Los pañuelos celestes Anuncian "Salvemos las dos vidas", se tratan, ya, de "un clásico". A tal punto el color del pañuelo es representativo de la causa provida que la entonces vicepresidente Gabriela Michetti, presidente del Senado de la Nación, organizó a los senadores votantes de acuerdo a si eran "celestes" o "verdes". Al autor de esta nota, cuando habla dos palabras sobre estas cuestiones en escenarios adversos o "indiferentes" a la causa provida, le dicen enseguida: "Entonces vos sos celeste".

El Crucifijo La Divina Providencia parece haber querido que la 11° Marcha por la Vida en Buenos Aires y en el Interior de nuestro país se llevara a cabo en vísperas del Domingo de Ramos, el Comienzo de la Semana Santa.Un digno y bello Crucifijo procesionó junto a los manifestantes a lo largo del recorrido entre Plaza Italia y las cercanías de la Facultad de Derecho. Sucede que el Catolicismo, en el cual, cada vez más, los laicos están en el frente de batalla, es el mejor cuidador y defensor de la vida de los niños por nacer y de sus madres que requieren una especial atención. La Iglesia tiene la saludable doctrina sobre el hombre, la familia y la felicidad de los pueblos. Junto a los laicos, hubo también sacerdotes y religiosas. Salvo mejor información, no hubo obispos.Los hechos valen más que los relatos. En la Argentina, la causa provida es, no solamente humanitaria, sino católica. Gracias a Dios, los laicos no aflojamos, incluso en soledad, en la noble empresa de cuidar y defender a los niños por nacer y a la familia. Es lo uno y lo otro. ¿O acaso, ese niño que aparece en una ecografía no es el mismo que le dice a sus padres "mañana voy a abrazarte", como se vio en uno de los carteles pegados en la calle?