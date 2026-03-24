Marcha del 24 de marzo: empieza a movilizarse la gente en el Día de la Memoria

Live Blog Post

Agrupaciones comenzaron a movilizarse hacia la Plaza de Mayo

Alrededor de las 10 de la mañana, una columna de aproximadamente 8 cuadras comenzó a movilizarse desde la ex ESMA (Escuela Superior Mecánica de la Armada) en Núnez, hasta la Plaza de Mayo, en el marco de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La agrupación política que encabezó la columna fue La Cámpora, llevando en su recorrido de 16 kilómetros carteles con las consignas “Caminamos por los 30.000″, “Defendemos la Patria” y “Queremos a Cristina”.