Marcha del 24 de marzo: empieza a movilizarse la gente en el Día de la Memoria

En el marco de los 50 años del golpe de Estado, distintas agrupaciones políticas y sociales avanzan desde varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires hacia la emblemáticaPlaza de Mayo, donde se llevará a cabo el acto central a las 16:30 horas.
Poco a poco, el espacio frente a la Casa Rosada empezó a poblarse con organizaciones, militantes y asistentes que participan de la conmemoración. La fecha recuerda a las víctimas de la última dictadura y reúne cada año a distintos sectores políticos, sociales y de derechos humanos en una movilización que tiene su punto principal en Plaza de Mayo.
Marcha del 24 de marzo, minuto a minuto:
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24-03-2026 11:30
Van llegando organizaciones sociales a la sede de Madres de Plaza de Mayo
Pasadas las 11 de la mañana, empezaron a llegar algunas organizaciones sociales a la sede principal de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1584 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en las cercanías del Congreso de la Nación.
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Empiezan a llegar las primeras agrupaciones a la sede de Madres de Plaza de Mayo
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24-03-2026 10:00
Agrupaciones comenzaron a movilizarse hacia la Plaza de Mayo
Alrededor de las 10 de la mañana, una columna de aproximadamente 8 cuadras comenzó a movilizarse desde la ex ESMA (Escuela Superior Mecánica de la Armada) en Núnez, hasta la Plaza de Mayo, en el marco de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La agrupación política que encabezó la columna fue La Cámpora, llevando en su recorrido de 16 kilómetros carteles con las consignas “Caminamos por los 30.000″, “Defendemos la Patria” y “Queremos a Cristina”.