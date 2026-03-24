A 50 años del golpe de estado: las cifras del terror en Mendoza

A 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, las cifras permiten dimensionar el impacto que tuvo el terrorismo de Estado en Mendoza. Los registros de organismos de Derechos Humanos dan cuenta que 275 mendocinos fueron desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar. En la provincia operaron múltiples centros clandestinos de detención distribuidos en gran parte del territorio. A su vez, en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad ya han sido condenados casi un centenar de personas involucradas en la represión ilegal.

Según relevamientos de organismos de derechos humanos provinciales en base a la información recopilada a lo largo de las últimas décadas, en Mendoza hubo 275 personas desaparecidas o asesinadas por el terrorismo de Estado . El listado preliminar con los nombres de las víctimas ha sido elaborado por el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex D2 y toma como referencia casos ocurridos entre 1971, antes del inicio de la dictadura, y 1983, con el retorno a la democracia.

Asimismo, en base al registro unificado de víctimas de terrorismo de Estado, en Mendoza hubo un total de 32 centros clandestinos de detención y lugares de reclusión ilegal. Veinte de ellos estuvieron ubicados en el Gran Mendoza y alrededores y 12 operaron en San Rafael y alrededores.

Por otra parte, en la provincia ya han concluido 12 juicios por delitos de lesa humanidad y actualmente está en su etapa decisiva el decimotercer proceso judicial, que está vinculado al Departamento 2 de Informaciones (D2). En el marco de estas causas se han condenado a 90 personas acusadas de delitos de lesa humanidad, principalmente pertenecientes a fuerzas de seguridad pero también algunos de ellos civiles, entre los que se destacan cuatro ex jueces y tres apropiadores.

El informe “Trayectorias de vida”, a cargo de Manuel Bruccoleri Ochoa y elaborado en articulación con el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex D2, analizó todos los casos registrados de mendocinos desaparecidos o asesinados por el terrorismo de estado y los procesó a partir de su edad, género, nivel académica, entre otras variables.

A partir de este trabajo se puede observar que 275 personas fueron víctimas del terrorismo de Estado en Mendoza. Este número trágico toma como referencia a 161 personas desaparecidas o asesinadas en territorio mendocino y por otra parte a 114 personas oriundas de Mendoza que fueron víctimas en otras provincias.

Este relevamiento toma casos previos al golpe militar del 24 de marzo de 1976 pero que también han sido investigados como terrorismo de Estado. En total son 26 personas desaparecidas o asesinadas antes de 1976, de las cuales 20 víctimas corresponden a 1975.

Info golpe de estado personas desaparecidas en Mendoza por año Fuente: Manuel Bruccoleri Ochoa, en articulación con el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex D2

En tanto, en 1976 se registran 134 víctimas en territorio provincial o que involucran a oriundos de Mendoza. En 1977 el registro alcanza a 73 personas, en 1978 a 27 individuos, en 1979 a 2, en 1989 a 9, en 1981 a 2, en 1982 se registró un caso y en 1983 también un caso.

Uno de los datos más significativos de las víctimas del terrorismo de Estado en Mendoza es que la gran mayoría eran jóvenes. El 86% de las personas desaparecidas o asesinadas eran menores de 40 años e incluso el 41% tenía menos de 25 años.

Infografía víctimas del terrorismo de Estado

Un total de 236 casos involucraron a personas de entre 20 y 40 años y 28 casos, que representan al 10%, tenían entre 41 y 51 años. En tanto, solo una persona era menor de edad, mientras que 2 personas tenían 60 años o más, a la vez que aún se desconoce la edad de 3 víctimas.

Otro punto relevante es que el 70% de los desaparecidos o asesinados fueron varones, registrando 193 casos, mientras que el 30% fueron mujeres, alcanzando 82 casos.

Infografía víctimas del terrorismo de Estado 2

Una característica común de buena parte de las víctimas mendocinas de la dictadura es el alto nivel académico que tenían. El informe referenciado tomó en cuenta el nivel máximo alcanzado por las personas en instituciones educativas a partir de su historial académico, de los cuales solo se pudo obtener información en 163 casos.

De ese universo de víctimas, el 55% registra estudios superiores incompletos (90 casos), el 24% registra estudios superiores completos (40 casos) y el 15% registra hasta el secundario completo (24 casos). El 4% presenta el secundario incompleto (6 casos). Un 1%registra hasta la primaria completa (2 casos), y el restante 1% registra la primaria incompleta (solo un caso).

Los sitios del terror

Durante la última dictadura militar se desplegó un sistema ilegal de represión que tuvo como engranaje a múltiples centros clandestinos de detención. En estos sitios fueron secuestradas, torturadas y asesinadas cientos de mendocinos.

El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de la Subsecretaría de Derechos Humanos indicó que en Mendoza funcionarios 32 centros clandestinos de detención o lugares de reclusión ilegal entre 1974 y 1986.

Centros clandestinos de detención Mendoza dictadura

Entre los principales centros clandestinos de detención en el Gran Mendoza se encontraban el Liceo Militar General Espejo, Casino de Suboficiales, Compañía de Comunicaciones, la IV Brigada Aérea, Campo Las Lajas.

También operaron ilegalmente la Penitenciaria Provincial, el Departamento 2 de Informaciones y comisarías de Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén.

La compañía de Telecomunicaciones 141 de Campo Los Andes, en Tunuyán y varios sitios de San Rafael funcionaron como centros de detención ilegales.

Entre estos últimos se encuentran la Unidad Penal de San Rafael, el cuartel de Bomberos, el Cuerpo de Infantería de la Policía, las comisarías 8va y 32da, además de la Municipalidad, los tribunales y las bodegas Garbín y El Marinero, entre otros.

Memoria y justicia: casi un centenar de condenados por lesa humanidad

En Mendoza se han desarrollado 13 juicios por delitos de lesa humanidad. El primer juicio inició en 2010 y ya son 12 las causas en la Justicia Federal en las que se ha condenado a casi un centenar de personas. Actualmente se encuentra en la etapa decisiva el decimotercer proceso judicial vinculado al D2.

Asimismo, está previsto que inicie en los próximos meses un nuevo juicio denominado como la “Causa de infancias”, relacionado a delitos perpetrados contra niños, niñas y adolescentes durante la dictadura militar.

La Procuraduría de crímenes de lesa humanidad del Ministerio Público Fiscal publicó recientemente los datos sobre los juicios que se han desarrollado en todo el país. En el caso de Mendoza indicaron que de los 12 procesos judiciales han resultado condenadas 90 personas.

infografia juicios lesa humanidad Mendoza

En total han habido siete sentencias en el Gran Mendoza con un total de 63 condenados y cinco sentencias en San Rafael, con 27 condenados.

A su vez, el Colectivo Juicios Mendoza lleva un relevamiento de estas sentencias y tiene un registro de 39 personas condenadas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

La mayoría de los condenados fueron miembros del Ejército, la Aeronáutica, la Policía Federal, la Policía de Mendoza y el Servicio Penitenciario.

Pero además, entre los condenados 7 personas eran civiles, entre los que se destacan 4 ex jueces, 2 mujeres apropiadoras y un apropiador. Y apenas 5 personas resultaron absueltas.

El total de audiencias realizadas en estos procesos ha sido de casi 700 a la espera de la culminación del actual juicio.