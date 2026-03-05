Marcado descenso de la temperatura y lluvias: así estará el tiempo en Mendoza este jueves

El día tendrá un marcado descenso de la temperatura, con cielo mayormente cubierto y lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia.

El jueves mostrará un cambio claro en las condiciones del tiempo en Mendoza, con marcado descenso de la temperatura y una jornada mayormente nublada. El ingreso de vientos algo fuertes del sector sur será el principal responsable del ambiente más fresco que se sentirá durante el día.

La mínima será de 16° durante la madrugada y la máxima alcanzará los 23°, valores más bajos que los registrados en jornadas anteriores. A lo largo del día se esperan lluvias aisladas en algunos sectores del llano, mientras que en cordillera continuarán las precipitaciones, explicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones inestables estarán acompañadas por ráfagas del sur que reforzarán la sensación de descenso térmico en gran parte de la provincia.

Para el viernes se espera una leve mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y un ligero ascenso de la temperatura. Los vientos soplarán desde el este y no se descartan lluvias aisladas. En cordillera persistirán las precipitaciones. La máxima será de 25° y la mínima de 14°.