Manifestantes marchan contra San Jorge de manera pacífica hacia los portones del Parque

Esta mañana, el Senado de Mendoza aprobó en una sesión histórica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero San Jorge Cobre Mendocino en una Legislatura con doble vallado, mientras que en los alrededores se manifestaban cientos de personas que habían llegado desde distintos puntos de la provincia.

Ambientalistas y asambleas del agua se convocaron a una concentración en el kilómetro cero -San Martín y Peatonal Sarmiento- desde las 19. Luego marcharon por avenida San Martín hacia Las Heras. Lo hicieron de manera pacífica y sin desmanes de ningún tipo.

Marcha En Contra De La Minería En El Kilómetro 0

Más tarde, los manifestantes se dirigieron por Arístides Villanueva hacia Boulogne Sur Mer y luego con dirección a los portones del Parque.

Esta manifestación estaba en la agenda inicial de los manifestantes se aprobara o no la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge.

Cuando los senadores votaron a favor de la DIA, los manifestantes marcharon por las calles de la Ciudad de Mendoza por Mitre, Las Heras hasta San Martín y Peatonal.

Después se desplazaron hasta el nudo vial donde obligaron a los efectivos a desviar el ingreso al centro que venía por el Acceso Este hacia el norte por la Costanera.

Cerca de las 17 parte de la movilización se desconcentró y una columna de manifestantes volvió al kilómetro cero a esperar la concentración de las 19.

ASAMBLEA POR EL AGUA LEGISLATURA ASAMBLEA POR EL AGUA LEGISLATURA Alf Ponce / MDZ

El reclamo

Los ambientalistas y asambleas por el agua se oponen al proyecto San Jorge y al paquete de leyes promineras en general. Los puntos y las explicaciones:

Fondo de Compensación Ambiental: reconocen que van a contaminar y que el Estado se hará cargo de su remediación.

Ley de Regalías: estableciendo un tope del 3% de regalías. Simplemente: .

Declaración de Impacto Ambiental del Distrito Malargüe Occidental 2: 27 nuevos proyectos de exploración de cobre.

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge: usando agua del arroyo El Tigre, en la naciente del río Mendoza.

Sesión Proyecto San Jorge Mineria Marcha Marcos Garcia/MDZ

Concentración pacífica

Además, los organizadores establecieron ciertas pautas de comportamiento entre los participantes para que la marcha sea pacífica.

Están prohibidas las pintadas en los espacios públicos y privados

No se puede consumir alcohol ni otras sustancias

No se permiten armas ni elementos cortantes

Está prohibido arrojar residuos

Sesión por San Jorge Mineria Legislatura Marcos Garcia/MDZ

Cómo sigue el avance de San Jorge

Con la sanción definitiva del Senado a la DIA de PSJ Cobre Mendocino, solo resta la promulgación de la Ley por parte del Ejecutivo y luego comenzará la construcción de la mina. Los dueños del proyecto presentaron junto a la DIA una prefactibilidad económica pero ahora deberán adaptar y concretar la factibilidad económica.

A partir de ahora, la empresa podrá comenzar a trabajar en la ingeniería de detalle, la cual deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación y una vez superada esa instancia se podrá arrancar con la construcción de la mina.

Las obras en el yacimiento de Uspallata podrían durar entre 18 y 24 meses, por lo que podrían finalizar recién en 2027 o incluso a comienzos de 2028.