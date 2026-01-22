Malvinas, Aconcagua y hasta el Príncipe Harry: cómo fue el ascenso de los veteranos

Hace 44 años, soldados británicos y argentinos se enfrentaban en la guerra de Malvinas . Hoy una docena de veteranos se sientan y estrechan sus manos en la cima del Aconcagua para llevar un mensaje de paz a un mundo convulsionado por distintos focos de conflictos bélicos.

El escenario es distinto pero impone los mismos desafíos: frío, viento helado, soledad, esfuerzo físico. Las Islas Malvinas -o Falklands para los ingleses- están presentes aunque no se nombren . Marcaron sus vidas, dejaron los más crudos recuerdos y son el motivo por el que hicieron cumbre en el Aconcagua .

La idea de subir el Aconcagua en una misión de paz, sentido humanitario y hermandad fue de veterano inglés Will Kevans. Will sirvió en la Guardia Galesa solo tres años y en ese periodo combatió en Malvinas cuando tenía 18 años. Cuando se fue del ejército se convirtió en dibujante e ilustrador de la BBC. En 2015, basado en su experiencia personal, escribió una novela gráfica llamada “Mi vida en pedazos: la guerra de Malvinas”. A la par, desarrolló una gran pasión por el montañismo que lo llevó a organizar varias expediciones benéficas por las Malvinas en los Alpes y los Pirineos. En 2022, el veterano argentino Alejandro Diego escaló el Mont Blanc junto a una delegación de excombatientes ingleses.

Will quería hacer lo mismo pero en Argentina y el cerro elegido fue el coloso de América: el Aconcagua que se eleva a 6.962 sobre el nivel del mar. En abril del año pasado llamó al presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza, Oscar Barrios, para contarle su idea y buscar apoyo. El sí fue inmediato y durante casi un año han trabajado a la par para alcanzar la meta.

Los veteranos tienen entre 60 y 70 años, y aunque muchos mantienen una rutina diaria de entrenamiento, la montaña tiene sus limitaciones. En lo que va de la temporada, dos andinistas murieron en el Aconcagua : un francés de 33 años y un ruso de 55. Esa alerta estuvo encendida todo el camino.

Para llegar en las mejores condiciones físicas, los veteranos empezaron a entrenar el año pasado. En octubre, estuvieron en Vallecitos, el mes siguiente en El Cordón de Plata pero las nevadas tardías no les permitieron hacer cumbre.

Al entrenamiento físico se sumó la logística de la expedición y la búsqueda del apoyo de auspiciantes. Poco a poco consiguieron todo para subir el Aconcagua, desde calzado, ropa, guías expertos, apoyo gubernamental y en septiembre se sumó hasta el Príncipe Harry a la epopeya a través de la Fundación Invictus Games que promueve la competencia deportiva entre veteranos de guerra.

Ascenso y cumbre

“Cumbre por la paz”, así se llamó la gesta de los veteranos argentinos e ingleses que subieron el Aconcagua. El 6 de enero fue el lanzamiento formal de la campaña en el Campo Histórico el Plumerillo. Allí los recibió el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

La patrulla argentina fue la primera en comenzar el ascenso y esperaron a los ingleses en el Campamento Confluencia. El encuentro en ese punto de la montaña fue uno de los más emotivos. Intercambiaron regalos, se dieron la mano, abrazos, la emoción se sentía en las voces.

cumbre aconcagua El atardecer en el Aconcagua. IG @peaks4peace

Después siguieron las extensas jornadas de caminata, las charlas en los refugios, las anécdotas, los silencios, la contemplación, el cansancio. La cima llegó antes de lo programado. El buen tiempo acompañó y una ventana de sol permitió hacer el último ascenso. La foto, el abrazo, el objetivo cumplido.

De regreso en la ciudad, el gobernador Alfredo Cornejo recibió a la delegación en la Casa de Gobierno. La patrulla argentina estuvo integrada por Omar Rubén Godoy, Julio César Peñalba, José Luis Ameri, Horacio Javier Núñez, Ricardo Vicente Pannunzio, Ricardo Ezequiel González, Ezequiel González, Fernando Torres y María Soledad Frías. Por el lado británico participaron Will Kevans, Gary Fortuin, Stephen Crowley y Chris Jacko Jackson.

El intérprete

El santafesino Fernando Torres jugó un papel fundamental en la comunicación del grupo por su manejo del inglés. Después de la guerra se formó en distintas disciplinas y adquirió habilidades especiales como paracaidista militar, instructor de buceo militar, instructor de tropas de comando, instructor de técnicas operativas de las Naciones Unidas y piloto privado de aviones monomotores.

Además, se desempeñó como asistente técnico en la Embajada de Argentina en París, Francia, y también como agregado militar en la Embajada de la República Árabe de Egipto. Fue responsable del personal del Estado Mayor de las Naciones Unidas en Chipre. Habla inglés, francés, árabe básico y ruso.