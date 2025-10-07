Mall Marina relanza su programa de beneficios y atrae a más turistas mendocinos

Viña del Mar refuerza su vínculo con Mendoza: descuentos en 40 marcas y experiencias únicas para quienes cruzan la cordillera y llegan a Mall Marina.

Cada vez más mendocinos eligen cruzar la cordillera para combinar playa y compras. La ruta Mendoza–Viña del Mar, a través del Paso Los Libertadores, facilita el viaje en pocas horas, con precios convenientes y experiencias diseñadas para el público argentino. Como las de Mall Marina, que te contamos en esta nota.

En ese marco, Viña del Mar se posiciona como un polo turístico y comercial que responde a la demanda creciente de visitantes mendocinos que buscan moda, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar.

Mall Marina y la reactivación del programa Passport Mall Marina anunció la reactivación de su campaña Passport, que lleva más de siete años fomentando la relación con turistas extranjeros, especialmente argentinos. Este programa ofrece beneficios especiales en 40 marcas reconocidas como Victoria’s Secret, Reebok, Casa Ideas, Natura, Studio F, Rapsodia, Cat y Oakley, entre otras.

Para acceder a los descuentos, los turistas solo deben presentar su DNI o pasaporte al momento de la compra. Además de las promociones en moda, calzado, accesorios y belleza, la experiencia se complementa con el bus turístico eléctrico que conecta Mall Marina con distintos puntos de la ciudad en conjunto con el municipio de Viña y Pullman.

Según explicó Carla Ratto, gerenta de marketing de Grupo Marina, el objetivo del programa es "entregar descuentos y beneficios exclusivos en marcas de reconocimiento mundial, sumado a una experiencia de compra diferenciadora en una ciudad que permite ir de la playa a las compras".