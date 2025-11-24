Lunes caluroso en Mendoza: 36° y tormentas hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada muy cálida, con algo de nubosidad y tormentas nocturnas. La máxima será de 36°.

La inestabilidad nocturna marcará el inicio de varios días con tiempo cambiante en la provincia.

Este lunes 24 de noviembre, Mendoza volverá a enfrentar una jornada sofocante, con 36° de máxima, algo de nubosidad y vientos moderados del noreste que contribuirán a un ambiente pesado desde temprano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 18°, por lo que incluso la mañana comenzará cálida en buena parte del territorio provincial. Durante el día las condiciones se mantendrán relativamente estables, pero hacia la noche aumentará la inestabilidad, con probables tormentas tanto en el Gran Mendoza como en sectores del Valle de Uco y el sur provincial.

En cordillera, el panorama seguirá inestable, con nubosidad variable y condiciones poco favorables para la alta montaña.

El pronóstico para los primeros días en Mendoza El martes repetirá el escenario caluroso, con 36° de máxima, algo de nubosidad y vientos de dirección variable. Nuevamente se prevén tormentas hacia la noche e inestabilidad marcada en cordillera. El miércoles será el día más extremo de la semana: ambiente muy caluroso, nubosidad variable y tormentas con posibilidad de granizo, acompañadas por vientos moderados a algo fuertes del sector sur. La máxima trepará hasta los 37°, con 20° de mínima.