Mendoza recibió un tesoro oculto de México: la obra que sorprende en el ECA

Una monumental obra de Roberto Montenegro ya se exhibe en el ECA, tras una donación que refuerza los lazos culturales entre México y Mendoza.

Una nueva joya artística llegó a Mendoza y ya despierta la atención de visitantes y especialistas. Se trata de una obra del destacado artista mexicano Roberto Montenegro, donada por la Embajada de México en Argentina al Gobierno provincial.

La pieza, titulada “Personajes de la historia: la poesía. Retrato de personaje o rito cristiano, Gabriela Mistral y Berta Singerman”, fue creada entre 1922 y 1923 y forma parte de un conjunto pictórico inspirado en la filosofía y las artes. Desde este jueves, quedó oficialmente exhibida en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli (ECA), ubicado en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

obra mexicana La réplica a escala de la obra “Personajes de la historia: La poesía. Retrato de personaje o Rito cristiano, Gabriela Mistral y Berta Singerman” de Roberto Montenegro. El acto de entrega reunió a autoridades provinciales, representantes diplomáticos y referentes culturales. Entre ellos, estuvieron presentes el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; la jefa de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Argentina, Camila del Carmen Aviña Zavala; y la cónsul de México en Mendoza, María Landa. También participaron cónsules de otros países, funcionarios, artistas e invitados especiales que acompañaron el gesto de intercambio cultural.

Sobre la obra La obra -un lienzo impreso con tinta UV sobre tela black out y dividido en tres módulos- impresiona por su formato monumental: mide 657 centímetros de largo y 300 de alto. El montaje permite apreciar los detalles del trabajo que Montenegro desarrolló en su etapa de consolidación artística, cuando exploraba personajes y símbolos vinculados a la historia cultural latinoamericana. La pieza se exhibe junto a dos trabajos de la artista Aída “Titina” Contardi, pertenecientes a su serie Tocados mayas, que complementan el sentido de diálogo entre ambas expresiones.

Durante la inauguración, García Zalazar subrayó la importancia de recibir una obra de tal relevancia histórica, destacando que este gesto “profundiza los vínculos culturales entre México y Mendoza”. En sintonía, Aviña Zavala remarcó que la donación “acerca a los países a través de sus artistas y su patrimonio compartido”. La directora de Patrimonio, Cristina Sonego, ofreció una descripción detallada de la pieza, contextualizando su valor dentro de la producción muralista. Luego, la cónsul María Landa sumó un momento emotivo con la interpretación de poemas relacionados con el espíritu de la obra.