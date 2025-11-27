Los talleres gratuitos que ofrece la Ciudad para mejorar comunicación, CV y entrevistas laborales

La Ciudad de Buenos Aires impulsa talleres gratuitos para acompañar a jóvenes en la creación de un CV claro, el desarrollo de habilidades de comunicación y la preparación para entrevistas laborales . Las actividades forman parte del programa “Construí tu Futuro”, orientado a mejorar la empleabilidad local .

Los encuentros, denominados “Activá tu búsqueda laboral”, se presentan como espacios prácticos que abordan los desafíos actuales del mercado de trabajo. La propuesta combina actividades presenciales y virtuales, abiertas a toda persona interesada e independientes de su nivel educativo, siempre con inscripción previa disponible mediante el formulario oficial.

Dirigidos por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación porteño, estos talleres apuntan a fortalecer competencias transversales. La iniciativa busca que más jóvenes accedan a herramientas esenciales para desenvolverse con solvencia en procesos de selección, desde la organización de la información personal hasta la transmisión efectiva de sus capacidades.

A lo largo de cada encuentro se trabaja en la construcción de un currículum atractivo y fácil de interpretar. Los facilitadores orientan sobre estructura, extensión, claridad y uso estratégico de palabras clave. También se abordan recomendaciones sobre la adaptación del CV a distintos perfiles de puesto, una práctica cada vez más relevante en entornos laborales dinámicos.

Otro eje es la comunicación personal aplicada a contextos profesionales. Los asistentes reciben pautas sobre presentación oral, lenguaje corporal, administración del tiempo durante una entrevista y técnicas para responder preguntas frecuentes con seguridad y coherencia. Estas habilidades resultan esenciales para transmitir fortalezas en pocos minutos y sostener un intercambio fluido con reclutadores.

Fechas y modalidades confirmadas

Los próximos talleres serán el jueves 27/11 en el barrio porteño de Villa Crespo, y el miércoles 3/12 en formato virtual. Ambos encuentros mantienen la dinámica interactiva que caracteriza al programa. Según la información disponible, la participación no tiene costo y requiere completar un registro previo mediante el enlace oficial del Ministerio de Educación.

Además, se encuentra habilitado el correo electrónico institucional ([email protected]) para realizar consultas relacionadas con actividades, horarios, cupos o requisitos de inscripción. La respuesta es gestionada por equipos técnicos especializados en orientación y acompañamiento laboral.

Recursos prácticos y enfoque en habilidades futuras

El programa también ofrece contenidos formativos orientados a competencias digitales básicas, redacción profesional, uso de plataformas de empleo y preparación para videollamadas de selección. Estas instancias complementan los talleres “Activá tu búsqueda laboral” y amplían el acceso a recursos de mejora continua para personas que buscan estabilizar o iniciar su trayectoria laboral.

La combinación de actividades presenciales y virtuales facilita la participación territorial y promueve una experiencia adaptable a distintos ritmos de aprendizaje. Con ello se refuerza el enfoque de política pública basado en equidad de oportunidades y acompañamiento progresivo.