Los docentes universitarios vuelven al paro y apuntan contra Javier Milei por la oferta salarial del 3%

El paro se realiza en medio del fracaso de la paritaria y de un reclamo por una recomposición salarial que los gremios estiman en torno al 32% para recuperar lo perdido.

Sin contactos con el Gobierno y bajo la promesa de profundizar un plan de lucha, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), en conjunto con las agrupaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, volverán a paralizar hoy las universidades públicas del país.

Los dirigentes gremiales piensan avanzar en un esquema de paros continuos ante la falta de diálogo con la administración libertaria. Entre otros motivos, la disposición de la huelga obedece al fracaso de la paritaria universitaria y al rechazo de la oferta salarial del 3% presentada por la gestión de Javier Milei.

En concreto, es el reclamo medular, ya que plantearon que la propuesta resulta insuficiente frente a un retraso salarial que estiman en un 32% solo de 2026. En este marco, la medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario —vigente desde hace más de 300 días— y de la medida cautelar que ordena al Ejecutivo recomponer los salarios de docentes y no docentes, así como actualizar las becas estudiantiles.

“El Gobierno ofrece un 3% cuando el aumento salarial que resta otorgar para recuperar lo perdido ronda el 32%. Es una provocación y una muestra más de que no tiene voluntad de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN y uno de los referentes de la CGT.

Asimismo, Ricci ratificó la continuidad de las acciones gremiales para los próximos días: “Vamos a sostener y profundizar el plan de lucha. La semana próxima continuaremos con nuevas medidas de protesta y visibilización, hasta que el Gobierno cumpla la ley. No estamos defendiendo solamente nuestros salarios: estamos defendiendo la universidad pública, la ciencia, la tecnología y un modelo de país con desarrollo, soberanía y futuro”.