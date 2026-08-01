Los destrozos que dejó el viento Zonda: más de 100 incidentes en Mendoza

El viento Zonda volvió a hacer de las suyas en Mendoza este viernes y dejó un saldo de 112 incidentes distribuidos en quince departamentos, según el relevamiento oficial de la Dirección Provincial de Defensa Civil emitido a las 6:30 del sábado. El fenómeno, característico de la temporada, provocó la caída de decenas de árboles, postes y cables, además de una persona lesionada y diferentes focos de incendios, obligando a los equipos de emergencia a desplegarse en distintos puntos de la provincia.

El departamento más castigado fue Guaymallén: allí se contabilizaron 10 árboles caídos, 9 postes derribados, 12 incendios de campo, 2 ramas desprendidas y el único caso de una persona herida durante el temporal, lo que elevó el total a 33 incidentes. La magnitud de los daños en esa comuna del Gran Mendoza contrastó con el resto del territorio, donde las novedades fueron considerablemente menores aunque igual de variadas.

En el Valle de Uco, el paso del viento Zonda también se hizo sentir con fuerza. Tunuyán registró 13 árboles caídos (además de 4 postes derribados y 8 incendios de campo), San Carlos sumó 5 y Tupungato otros 4 (además de un poste y 4 incendios), lo que confirma que la zona fue una de las más afectadas por las ráfagas. Más al norte, Las Heras reportó 5 ejemplares derribados, un poste caído y 6 incendios, mientras que en Capital cayó un árbol y en Luján de Cuyo un poste terminó en el suelo por la intensidad del fenómeno, además de registrar 3 incendios en campos. En Godoy Cruz solo se reportó un incendio de campo y en Maipú, tres.

El monitoreo de destrozos continúa activo El listado de daños se completa con los reportes de Lavalle, donde cayeron dos postes y se registraron 8 incendios; y Malargüe, con una rama desprendida. Esto se suma a un incendio registrado en General Alvear, cinco en San Rafael, uno en San Martín y otro en Rivadavia.

De esta manera, el mapa de incidentes abarcó desde el área metropolitana hasta los departamentos más alejados, con un denominador común: la caída de arbolado como principal consecuencia del temporal, un clásico de cada episodio de Zonda en la provincia.