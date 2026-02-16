Los bomberos de Maipú recrearon el video viral de la favela de Brasil

Una puerta, una silla y la vista panorámica de la Rocinha, una de las favela más famosa de Río de Janeiro son los elementos que los bomberos voluntarios de Maipú eligieron para hacer una recorrida por las instalaciones del cuartel.

El video comienza con una toma estática a una puerta de chapa gris. Al lado hay cuatro sillas, algunas apiladas. La puerta se abre y sale un hombre con ropa de bombero , no duda un segundo y se coloca los lentes oscuros y toma uno de los cascos que reposa sobre una de las sillas. Lo secunda un compañero.

La favela Rocinha de Río de Janeiro inspiró el video de los bomberos.

Caminan firmes sobre la terraza y se sientan en unas sillas dispuestas unos metros más adelante. Uno cruza las piernas y el primero abre una botella de agua y bebe.

La cámara no hace un zoom out, sino que hace paneo rápido a la derecha y enfoca directamente el galpón donde están estacionados al menos cuatro autobombas. El camarógrafo hace zoom y enfoca a otros bomberos que conversan en el patio.

Luego cambia la toma y el video hace un recorrido por las instalaciones. Se puede ver la ropa perfectamente ordenada, cascos, trajes de bomberos y las autobombas impecables.

Bomberos de Maipú recrearon el video viral de la favera de Brasil Bomberos de Maipú recrearon el video viral de la favera de Brasil

El video viral de la favela de Brasil

Este verano se viralizó en las redes sociales un video de la favela Rocinha en las que turistas de todo el mundo son los protagonistas. La primera toma muestra la terraza de una casa, algunas personas en el lugar, hasta que uno abre la puerta, saluda al turista que llega, le indica el camino y el protagonista camina hacia una silla al borde de la cornisa.

La cámara del drone hace un movimiento rápido y toma la inmensidad de la favela llena de colores y callejones indescifrables. La imagen contrasta con los edificios de lujo de la costa de Río de Janeiro y los morros de fondo.

El montaje no es casual, la silla, el lugar, el saludo de camaradería con la persona que abre la puerta, la elección de colocarse lentes oscuros y a veces sentarse con las piernas abiertas con una actitud de autoridad hacer referencia a la película “Ciudad de Dios”, una de las más conocidas del cine brasileño.