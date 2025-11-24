Los agresivos descuentos de una marca en zapatillas y ropa urbana

Una reconocida marca sorprendió al ofrecer nuevos y llamativos descuentos en sus locales. De qué se trata.

Una tienda multimarca ubicada en el centro de Buenos Aires lanzó una liquidación en ropa que llamó la atención de los consumidores: promociones 2x1 en calzado y descuentos que llegan al 50% en prendas de vestir. Las rebajas incluyen productos de marcas muy conocidas dentro del sector urbano y deportivo, como DC, Quiksilver, Billabong y Rusty.

La propuesta más llamativa es el 2×1 en zapatillas marca DC. En el caso de los modelos de mayor valor, los precios rondan los 200.000 pesos, mientras que opciones más económicas se ubican cerca de los 125.000 pesos. Con la promoción, el valor por par se reduce a casi la mitad.

Además, se encuentran:

Mallas de Quiksilver y Rusty con un descuento del 50%, quedando alrededor de 40.000 pesos.

Remeras de Billabong y Rusty a unos 25.000 pesos.

Mochilas con rebajas similares que se ofrecen en torno a 75.000 pesos.

Buzos de Quiksilver también al 50%, con un precio de aproximadamente 57.000 pesos. crisis precios indumentaria electrodomesticos gobierno milei (14).JPG Ilustrativa. Se vienen muy buenos descuentos para fin de año. ALF PONCE MERCADO / MDZ Por qué hay descuentos en el sector de indumentaria El sector textil atraviesa un momento desafiante debido a la caída del consumo. Ante la baja demanda, muchos comercios y marcas optan por ofrecer rebajas agresivas para impulsar ventas y reducir stock acumulado.

Las promociones fuertes, como el 2×1, son parte de una estrategia para atraer clientes en un contexto donde la competencia también se intensifica por la mayor presencia de productos importados.