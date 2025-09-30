Lluvias en Mendoza este martes: mirá en qué departamentos

El martes llegará con lluvias en el Gran Mendoza y chaparrones en el Valle de Uco. Se esperan además nevadas en la cordillera y un leve descenso de la temperatura.

La temperatura descenderá este martes en Mendoza y se prevén lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada comenzará con nubosidad variable y vientos del sector sur, mientras que las marcas térmicas se ubicarán entre los 11° de mínima y los 23° de máxima.

En la cordillera se esperan nevadas, mientras que en el Valle de Uco y Gran Mendoza se esperan lluvias en la siesta mendocina.

La máxima llegara a los 23° en el Gran Mendoza.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza Durante el miércoles se espera cielo algo nublado y un ascenso de la temperatura, con registros que irán de los 9° a los 27°. El jueves marcará continuidad en la tendencia, con condiciones más despejadas, vientos leves del noreste y una máxima que trepará hasta los 29°.