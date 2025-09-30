Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Lluvias en Mendoza este martes: mirá en qué departamentos

El martes llegará con lluvias en el Gran Mendoza y chaparrones en el Valle de Uco. Se esperan además nevadas en la cordillera y un leve descenso de la temperatura.

MDZ Sociedad

Chaparrones aislados se esperan este martes en el Gran Mendoza y el Valle de Uco, en una jornada marcada por nubosidad y viento sur.

Chaparrones aislados se esperan este martes en el Gran Mendoza y el Valle de Uco, en una jornada marcada por nubosidad y viento sur.

Maru Mena / MDZ

La temperatura descenderá este martes en Mendoza y se prevén lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada comenzará con nubosidad variable y vientos del sector sur, mientras que las marcas térmicas se ubicarán entre los 11° de mínima y los 23° de máxima.

En la cordillera se esperan nevadas, mientras que en el Valle de Uco y Gran Mendoza se esperan lluvias en la siesta mendocina.

Te Podría Interesar

lluvia tormenta mal tiempo (4).JPG
La m&aacute;xima llegara a los 23&deg; en el Gran Mendoza.

La máxima llegara a los 23° en el Gran Mendoza.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Durante el miércoles se espera cielo algo nublado y un ascenso de la temperatura, con registros que irán de los 9° a los 27°. El jueves marcará continuidad en la tendencia, con condiciones más despejadas, vientos leves del noreste y una máxima que trepará hasta los 29°.

Ya para el viernes se anticipa un cierre de semana con un ambiente cálido y estable. La mínima se ubicará en 12° y la máxima alcanzará los 30°, consolidando un clima plenamente primaveral.

Archivado en

Notas Relacionadas