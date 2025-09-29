Mendoza Norte, buenas noticias y las delicias de Mallmann: fotos y detalles de un festín inolvidable

Un evento exclusivo, solo unos pocos invitados especiales, un paisaje inmejorable y el maridaje de un momento gastronómico de excelencia de la mano de Francis Mallmann con vinos para el aplauso. Así puede resumirse

Es que el concepto y la experiencia de vivir y disfrutar Mendoza Norte Country Club excede al concepto de "barrio privado". ¡Es mucho más! Se trata verdaderamente de un estilo de vida que no existía en Mendoza y que es a todas luces, superador.

A solo diez minutos del centro de la Ciudad de Mendoza, existe la posibilidad de vivir en un lugar en donde se amalgama la belleza de la precordillera con la flora autóctona de la provincia y unas vistas panorámicas que quitan el aliento; la minuciosidad y el estilo en el detalle de la urbanización y arquitectura; la certeza de un lifestyle relajado con amenidades impactantes (golf, un Clubhouse de ensueño, restaurante para el aplauso y un futuro strip centes que dará que hablar, entre otras).

Esta vez, el convite fue para comunicar un cúmulo de buenas noticias : se presentaron dos nuevos sectores -Valle Golf y Senderos-, y se anunció el nuevo "Mendoza Norte Distrito", un centro comercial que marcará la diferencia en la zona.

El evento se llevó a cabo en el corazón del Valle Golf y estuvo acompañado por una experiencia gastronómica inolvidable a cargo de Francis Mallmann , quien preparó un menú a las llamas en pleno entorno natural.

El encuentro resumió el camino de más de diez años de desarrollo de Mendoza Norte, proyecto concebido bajo la premisa de crear un lugar donde la vida cotidiana conviva con la naturaleza, el paisaje y la innovación urbanística. Hoy, con más de 100 familias viviendo en el barrio y la proyección de alcanzar las 300 en los próximos dos años, Mendoza Norte reafirma su consolidación como el desarrollo urbanístico de mayor crecimiento en la provincia.

Carlos Arroyo, fundador y alma mater de este proyecto, fue quien tomó la palabra para dar la bienvenida a los exclusivos invitados. "En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes que son amigos, vecinos y empresarios importantes para nosotros. Agradezco especialmente la presencia de mi amigo Francis Mallmann, que nos honra con su arte en la cocina", expresó.

"La verdad es que contarles estas buenas noticias es importante para nosotros, pero también es una excusa para disfrutar la belleza de este lugar, tener una conversación amena con amigos, disfrutar de una exquisita comida en un ambiente increíble. No hay mejor lugar para contarles que estamos felices porque seguimos creciendo. Mendoza Norte es una urbanización que comenzó hace 12 años, como un sueño. Tuvimos la suerte de poder conocer a quien era en aquel momento el propietario del terreno; nos asociamos; y empezamos a soñar juntos", dijo entusiasmado Carlos a los presentes.

"Yo comencé con los desarrollos urbanísticos en San Luis, concretamente con Los Quebrachos. Cuando encontramos este lugar decidimos empezar a pensar qué podíamos hacer acá y fue surgiendo un master plan. Hoy llevamos 10 años trabajando con un grupo de gente maravillosa, joven, con un team liderado por mi hijo Julián. Mi mujer me acompaña en todas las cosas que hacemos y puedo decir con orgullo que tengo un grupo de gente joven maravillosa, emprendedora, con mucha pasión y con mucha imaginación. ¿Cuál es nuetra filosofía? Respetar este lugar increible y hacerle pocas intervenciones: queremos que la naturaleza se exprese como se expresa y nosotros, en la medida que craneamos al compás de ella, vamos incorporando etapas nuevas. El objetivo de este encuentro es contarles que en Mendoza Norte Country Club vamos descubriendo lugares con magia. Por ejemplo el sector de los senderos, que ya tiene una buena parte de infraestructura avanzada. En la medida que uno recorre los senderos encuentra lugares con mucho encanto y con una magia especial", sigue Arroyo.

"Otra de esas buenas noticias es Valle Golf. Se trata de un sector de Mendoza Norte que se encuentra, como su nombre lo indica, al lado de la cancha de golf y del Clubhouse, pero con la particularidad de que por su ubicación tiene un único acceso, lo cual lo hace exclusivo. Son pocos lotes", adelanta Carlos.

"El espacio de housing llamado La Aldea ha funcionado de manera espectacular. Se trata de un sector de condominios con dos niveles: son 30 casas que han tenido un éxito bárbaro, una aceptación importante entre la gente. Ya está todo vendido eso y hay 20 familias viviendo. Allí tenemos dos prototipos: la Casa Cielo y la Casa Aire. Esta recepción tan auspiciosa nos ha motivado a hacer un segundo condominio detrás, que se llama La Aldea Alta, que empezamos a construir el mes que viene".

Sin embargo, uno de los anuncios que más entusiasmó a los invitados fue la inminente construcción de Mendoza Norte Distrito: un emprendimiento mixto, comercial y de viviendas, ubicado a 800 metros de la entrada del Conutry. Se trata de un terreno de 4 hectáreas, que se incorporará al urbanismo de la ciudad. "De alguna manera, trasladaremos el ingreso de Mendoza Norte al distrito. Quien viva en esos departamentos podrá disfrutar de un gimnasio, locales comerciales, un centro médico, un gran estacionamiento -estamos previendo 450 lugares- y más. La idea es terminar una primera etapa en 18 meses", detalló Arroyo.

Francis Mallmann, un grande de la gastronomía argentina que eligió vivir en Mendoza Norte

El chef, que tiene su hogar mendocino en Mendoza Norte Country Club, fue el encargado de preparar un menú inolvidable para la velada, y al tomar la palabra, reflexionó sobre la importancia de disfrutar la vida. ¡No te pierdas el video!

La palabra de Francis Mallmann: por qué vive en Mendoza Norte

Valle Golf y Senderos: las especificaciones de dos espacios súper atractivos para vivir

Valle Golf es un sector exclusivo con un número limitado de unidades y un acceso único desde el Club House. Su ubicación, al pie de la montaña y con vistas privilegiadas hacia la ciudad y el campo de golf, lo convierte en uno de los espacios más distinguidos dentro del masterplan.

Por su parte, Senderos se ubica muy cerca del Club House —el alma deportiva y social de la urbanización—, pero se esconde en la montaña, desplegando un trazado que invita a recorrer rincones y descubrir paisajes mágicos en contacto con la naturaleza.

La visión de Mendoza Norte está guiada por tres pilares de sustentabilidad que atraviesan cada etapa del desarrollo:

Gestión inteligente del agua

Esquema de escurrimiento y manejo del agua de lluvia

Energía renovable mediante un parque fotovoltaico innovador

Cómo será Mendoza Norte Distrito

Durante el evento, además, se anunció el inicio de un nuevo proyecto que marcará un antes y un después para el desarrollo: Mendoza Norte Distrito. A partir de noviembre de 2025 comenzarán los trabajos de movimiento de suelo de este espacio que integrará un boulevard central con comercios de primer nivel, amplios espacios de estacionamiento, edificios residenciales y departamentos, conformando un distrito urbano en sí mismo.

El Mendoza Norte Distrito está concebido como un centro neurálgico donde será posible vivir, trabajar y disfrutar de múltiples servicios en un mismo lugar: gimnasios, farmacias, centro médico, espacios de recreación y servicios de cercanía. Este nuevo paso busca acercar aún más la urbanización a la ciudad, fortaleciendo la integración de Mendoza Norte con su entorno y consolidando su posición como referente en innovación urbanística.

“Cada sector que presentamos tiene la impronta de nuestra visión: sumar a la naturaleza existente, innovar y crear espacios únicos para quienes nos eligen. Mendoza Norte es más que un barrio, es un proyecto de vida en comunidad”, sumó Carlos Arroyo, fundador y desarrollador del proyecto.

Con un masterplan ambicioso y la confianza de cientos de familias que ya son parte, Mendoza Norte continúa marcando el camino hacia un nuevo modelo de urbanización en Mendoza: sustentable, innovador y con identidad propia.

¡No te pierdas la galería de fotos!

Mendoza Norte Sociales (10) copia Carlos Arroyo y Emiliana Acosta, anfitriones de la velada.

Mendoza Norte Sociales (35) José Millán, Federico Migliavacca y Víctor Gullo.

Mendoza Norte Sociales (32) Carlos Arroyo junto a Francis Mallmann.

Mendoza Norte Sociales (3) copia Melisa Bellmann, Leandra Ibarguren y Gisela Moretta.

Mendoza Norte Sociales (4) copia Ricardo Barochovich, Patricio Palmili y Matías Mostaccio.

Mendoza Norte Sociales (1) Carlos Arroyo, Andrea Novaco, Federico Migliacacca y Marcelo Novaco.

Mendoza Norte Sociales (6) copia Valentina Carosio y Emiliana Acosta.

Mendoza Norte Sociales (11) copia Gonzalo Pascual y Carlos Pascual.

Mendoza Norte Sociales (12) copia Agus Bertona y Pato Palmili.

Mendoza Norte Sociales (13) copia Rodrigo Parrot y Jésica Guatelli.

Mendoza Norte Sociales (14) copia Valu Carosio, Emi Acosta, Carlos Arroyo y Fede Croce.

Mendoza Norte Sociales (15) copia Nacho Castro, Germán da Souza y Marcelo de Faveri.

Mendoza Norte Sociales (19) copia Los fuegos de Francis Mallmann: una marca registrada.

Mendoza Norte Sociales (8) copia Valentina Carosio, Emiliana Acosta, Gisela Moretta y Melisa Bellmann.

Mendoza Norte Sociales (21) copia Por supuesto, no faltó la música.

Mendoza Norte Sociales (22) copia Pato Palmili, Gabriel Manrique, Gabriel Mostaccio, Matías Mostaccio y Agustín Bertona.

Mendoza Norte Sociales (24) copia Carlos Arroyo dio la bienvenida a todos.

Mendoza Norte Sociales (25) copia Todos los invitados disfrutaron de una recepción y de la naturaleza.

Mendoza Norte Sociales (20) copia El equipo de Francis, como siempre, no defraudó con su propuesta.

Mendoza Norte Sociales (28) Francis Mallmann dijo presente.

Mendoza Norte Sociales (34) Luciano Brigante y Pablo Iranzo.

Mendoza Norte Sociales (27) Mendoza Norte Distrito: una novedad que dejó a todos con espectativas.

Mendoza Norte Sociales (37) La cena se desarrolló en solo cinco exclusivas mesas.

Mendoza Norte Sociales (52) Sonrisas y buena energía.

Mendoza Norte Sociales (40) La primavera del pedemonte mendocino se disfrutó en su esplendor.

Mendoza Norte Sociales (47) La cámara de Sociales captó momentos descontracturados y charlas entretenidas.

Mendoza Norte Sociales (39) Y claro: ¡todos querían foto con Francis!

Mendoza Norte Sociales (44) Una noche de buenas noticias.

Mendoza Norte Sociales (50) ¿Uno de los tópicos ineludibles? La vista y el paisaje que se disfruta en Mendoza Norte.

Mendoza Norte Sociales (42) Un tema difícil: determinar cuál de los platos preparados por el team de Mallmann fue el preferido.

Mendoza Norte Sociales (43) Todos fueron captados por la cámara para MDZ Sociales.

Mendoza Norte Sociales (48) "Estamos fascinados con esta cena en Mendoza Norte Country Club. ¡Este grupo repite!", dijeron ellos entre risas.