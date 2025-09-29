Cómo es la mansión donde el príncipe Guillermo y Kate Middleton vivirán para siempre

Se llama Forest Lodge y será el hogar permanente de la familia del príncipe de Gales, inclusive cuando el hijo del rey Carlos III ascienda al trono.

Construida entre 1772 y 1782 , y ampliada a principios del siglo XX. la mansión Forest Lodge, que es patrimonio de la corona británica, queda en Windsor Park, y se ha constituido en el hogar definitivo de la familia del príncipe de Gales, lo que significa que seguirán viviendo allí cuando el príncipe Guillermo ascienda al trono.

No cabe duda de que se trata de una de las propiedades más especiales de Gran Bretaña, como también, vale saber, como una de las residencias reales más elegantes del mundo.

foto ppal Forest Lodge, anteriormente conocido como Holly Grove, Imagen: Archivo de Historic England / Heritage-Images.

Desde 2022, la familia constituida por el príncipe Guillermo, hijo del rey Carlos III y Diana Spencer, Kate Middleton y los tres hijos de ambos, los príncipes George y Louis, y la princesa Charlotte. viven en la cercana Adelaide Cottage, Pero a fines de este año - según informes- mudarán a Forest Lodge a fines de 2025. Para evitar el uso de fondos públicos se dice que la pareja está financiando las modificaciones en la nueva residencia.

Cómo es Forest Lodge y qué van a mejorar La mansión tiene: