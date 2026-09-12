Llegó la nieve al llano mendocino: en qué zonas de la provincia está nevando

Algunos sectores del Gran Mendoza registran la presencia de nieve durante la mañana. Cómo estará el clima durante lo que resta del día.

Como anunció el pronóstico del tiempo, la nieve llegó a Mendoza y se hace sentir en diferentes puntos de la provincia. Se espera que las nevadas se mantengan durante toda la jornada en distintas zonas, especialmente en la región cordillerana.

En el Gran Mendoza, las precipitaciones níveas comenzaron cerca de las 8:30 de la mañana en los departamentos del Gran Mendoza, mientras que en otros puntos como la zona Este, zona Sur y Valle de Uco las nevadas arrancaron durante la noche del viernes.

La nieve se hace presente en el Gran Mendoza Comenzó a nevar en el Gran Mendoza. Así nieva en la Ciudad de Mendoza. A su vez, las nevadas del viernes por la noche generaron que, por seguridad, se corte el tránsito por la Ruta 7 en el camino hacia Uspallata, medida que fue levantada en la mañana de este sábado.

Así amaneció Malargüe Así amaneció El Manzano, en Tunuyán. Gentileza Así estará el tiempo este sábado en Mendoza El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa un sábado mayormente nublado y frío, con marcado descenso de la temperatura; además de lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano y la cordillera. La mínima sería de 0º C y la máxima de 7º C.