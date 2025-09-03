Llegó a la Argentina un nuevo medicamento para la vista cansada

Ya se encuentra disponible en Argentina un nuevo medicamento en gotas para tratar la presbicia, una condición visual progresiva que afecta a la mayoría de las personas a partir de los 40 años. Este tratamiento se aplica de manera diaria y busca ofrecer una alternativa a los anteojos, lentes de contacto o procedimientos quirúrgicos.

Esta solución oftálmica, desarrollada por Laboratorio Elea y aprobada por la Anmat, se indica para mejorar temporalmente la capacidad de enfoque del ojo. En este caso, representa la primera opción farmacológica autorizada en el país, que hasta ahora solo podía corregirse mediante métodos ópticos o quirúrgicos. El medicamento está disponible en farmacias bajo prescripción médica y su uso requiere evaluación oftalmológica previa. Estas gotitas están pensadas para reducir el uso de anteojos o para quienes no quieren operarse.

La presbicia, también conocida como vista cansada, es un cambio fisiológico natural asociado al envejecimiento ocular. No se considera una enfermedad, sino una pérdida gradual de la elasticidad del cristalino, lo que afecta la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos.

Síntomas de la presbicia o vista cansada La presbicia aparece entre los 40 y 45 años y progresa hasta los 60 o 65. Entre sus síntomas se encuentran la dificultad para leer de cerca, la necesidad de alejar objetos para enfocarlos, visión borrosa en condiciones de poca luz, dolor de cabeza o fatiga visual tras tareas prolongadas.

La pérdida de visión cercana puede tener un impacto social profundo, y es en este contexto que se refuerza, a partir de Nearlea, la importancia de promover el acceso equitativo a la salud visual y fomentar la consulta oftalmológica periódica a partir de los 40 años, como herramienta clave para detectar y analizar opciones de tratamiento.