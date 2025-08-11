Movimiento en cadenas de farmacias: Famacity busca socio y Farmatodo compra La Sancté

Hay novedades en el mundo de las cadenas de farmacias . Por una parte, Farmacity , la principal empresa local del rubro perteneciente al Grupo Pegasus avanza en la búsqueda de un socio para expandir sus negocios y por la otra, la empresa venezolana Farmatodo compró a la cadena argentina La Santé .

En el caso de la cadena Farmacity , según Clarín, la búsqueda de un socio le serviría para financiar un nuevo negocio y permitir la apertura de la empresa al mercado de capitales mediante su cotización en Bolsa. La empresa ya le entregó un mandato para ese objetivo al Bank Of America.

No obstante, no habría cambios en la composición accionaria de la empresa. pero no habría cambios en la composición accionaria.

La empresa recientemente la empresa abrió una droguería en Córdoba, desde donde distribuirá sus productos a San Luis, La Rioja, Santiago, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.

La cadena que basa su fuerte en la venta de medicamentos, se expande cada vez más en rubros como productos de belleza, suplementos dietarios y demás accesorios y tiene un fuerte desarrollo territorial en todo el país, aunque no puede instalarse en la provincia de Buenos Aires porque se lo impide una ley local que prohíbe la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas.

Crece una nueva cadena de farmacias

En el caso de la cadena de farmacias líder en Venezuela, Farmatodo, se conoció la compra de la cadena La Santé, que cuenta con 13 locales y una droguería en la Ciudad de Buenos Aires, mediante el desembolso de cerca de US$28 millones.

Según El Cronista, se trata de un paso más en la estrategia de expansión de la empresa en el país. La empresa compró, además una droguería en la calle Solís al 1400, para convertirlo en su primer centro de distribución en el país y permitirá concentrar parte de su operación logística.

Y meses atrás, ya había adquirido una farmacia en la localidad de San Isidro y la cadena Vassallo, especializada en dermocosmética y homeopatía. De esta forma, Farmatodo ya suma 31 puntos de venta en el país.