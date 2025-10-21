Llegan tormentas este martes a Mendoza: a qué hora y en qué zonas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa y con nubosidad variable. Las tormentas llegarían hacia la noche y podrían afectar distintos sectores de la provincia.
Después de varios días secos, las lluvias podrían regresar este martes a Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada de nubosidad variable, con vientos moderados del sector sur y una máxima de 31°. Si bien la mañana y parte de la tarde se mantendrán estables, hacia la noche (cerca de las 20) se esperan tormentas aisladas que podrían extenderse a distintos sectores del territorio provincial.
La posibilidad de precipitaciones siempre genera expectativa en los mendocinos, especialmente tras varios días de calor y viento. Se espera que en la noche llueva en el Gran Mendoza, Valle de Uco y en los departamentos del este.
Te Podría Interesar
En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso y sin fenómenos relevantes, mientras que en el llano el ambiente se tornará más húmedo a medida que avance la tarde.
Cómo avanzará la semana en Mendoza
El miércoles traerá un leve descenso de la temperatura y una jornada más tranquila, con 29°C de máxima y cielo algo nublado. Para el jueves, el pronóstico indica un nuevo aumento térmico y vientos del noreste, aunque el ambiente volverá a inestabilizarse hacia la noche, con tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia.