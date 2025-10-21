Calor, lluvias y alertas: así estará el tiempo en Buenos Aires durante la semana

La penúltima semana de octubre se presenta con un clima más de verano que de primavera en el AMBA. Así mismo, se alertan tormentas en varias regiones del país

La penúltima semana de octubre se presenta con un tiempo más de verano que de primavera y altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los valores rondarán los 30°C. Con respecto a las lluvias, las condiciones cambiarían a partir del miércoles y desmejorarían hacia el fin de semana.

Este es el tiempo de esta semana para el AMBA Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes se mantendrá con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre los 18°C y 28°C, y vientos del norte de hasta 31 km/h, con ráfagas de 50 km/h.

El miércoles continuará cálido, con una mínima de 18°C y una máxima de 27°C. El viento, del noroeste, soplará entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde se prevén chaparrones aislados. El jueves, por su parte, se mantendrá sin lluvias, con aumento de la nubosidad y una máxima estimada de 30°C.

El viernes se espera un cambio de las condiciones, con descenso de temperatura: mínima de 20°C y máxima de 23°C, y tormentas aisladas durante toda la jornada. El sábado la inestabilidad persistirá, con registros entre 15°C y 20°C y probabilidad de lluvias en las primeras horas. El domingo presentará mejoras, sin precipitaciones y temperaturas entre 13°C y 21°C.

lluvia pronostico tormenta lluvias 2 A partir del miércoles cambiarán las condiciones en el AMBA. Juan Mateo Aberastain/MDZ Alertas por tormentas en otras regiones El SMN emitió alertas amarillas por tormentas en el sur y oeste bonaerense, La Pampa, San Luis y el sur de Córdoba. Los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h. Se estiman acumulados de entre 20 y 50 mm.