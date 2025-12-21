Llegan lluvias a Mendoza y baja la temperatura: qué departamentos se verán afectados
El pronóstico para Mendoza indica un domingo con precipitaciones aisladas desde la tarde, vientos del sur y leve descenso térmico. Las lluvias alcanzarán varias zonas de la provincia.
Tras varios días calurosos en Mendoza, llega un respiro. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó en su pronóstico que el domingo estará marcado por precipitaciones y un descenso moderado de la temperatura. La jornada se presentará parcialmente nublada y ventosa en gran parte de la provincia.
La mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 32°, aunque el calor durará poco. Con el correr de las horas, el viento moderado del sector sur marcará el desarrollo del día y favorecerá la inestabilidad. Según el pronóstico, las precipitaciones comenzarán pasadas las 18 y se presentarán de manera aislada en distintos sectores, mientras que en cordillera se esperan lluvias persistentes.
Te Podría Interesar
En estos departamentos de Mendoza lloverá este domingo
En este contexto, se prevé que las lluvias afecten al Gran Mendoza, a la zona de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, y a los departamentos del este. El fenómeno no será continuo, pero podría presentarse con intensidad variable en los sectores mencionados durante la tarde y la noche.
Para el inicio de la semana, el lunes continuará inestable, con precipitaciones, cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura: se esperan 18° de mínima y 31° de máxima. El martes marcará un nuevo giro, con condiciones más estables, poca nubosidad y un ascenso térmico, ya que la máxima volverá a ubicarse en torno a los 35°, con cielo despejado también en cordillera.