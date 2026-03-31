Llega la versión argentina de "Secreto en la Montaña", la obra con Vicuña y Lamothe: fechas y entradas

La aclamada historia de amor prohibido Secreto en la Montaña llega finalmente a los escenarios argentinos. Esta adaptación teatral del exitoso relato de Annie Proulx se estrenará el 7 de mayo en el Multiteatro, bajo la dirección de Javier Daulte, uno de los referentes más influyentes del teatro nacional. Con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en los papeles principales, la obra promete tocar las fibras más profundas del público, explorando temas como el amor, la pasión y las barreras sociales.

La obra narra la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que, en el año 1963, se conocen mientras cuidan ovejas en la soledad de la montaña. A lo largo de las largas jornadas de trabajo, entre silencios compartidos, una conexión profunda surge entre ambos, dando paso a un amor prohibido para la época.

La obra se desarrolla en un paisaje agreste que se convierte en un testigo mudo del conflicto interno de los protagonistas. En un entorno tan aislado como hostil, Jack y Ennis se enfrentan no solo a los desafíos del mundo que los rodea, sino también a sus propios deseos y miedos, mientras luchan por comprender un sentimiento que los trasciende.

La obra Secreto en la Montaña , se estrenará el 7 de mayo en el Multiteatro.

Sin dudas, la película de Ang Lee, estrenada en 2005, causó furor con los protagónicos de Heath Ledger y Jake Gyllenhaal . Ahora, con la adaptación de Marcos Carnevale, la historia finalmente pisará las tablas porteñas.

La dirección de Javier Daulte aporta una mirada profunda sobre los conflictos emocionales y sociales que subyacen en la historia, destacando su habilidad para manejar las emociones extremas y, al mismo tiempo, mantener la cercanía con el público. El ritmo narrativo que propone Daulte es fluido, cargado de tensión emocional, y perfectamente adaptado a la temática de la obra.

Benjamín Vicuña, conocido por su intensidad dramática, interpreta a Jack Twist, un hombre que, a pesar de las restricciones sociales de la época, se entrega a un amor incontrolable y profundo. Esteban Lamothe, por su parte, encarna a Ennis del Mar, un vaquero que lucha contra sus propios sentimientos y el peso de las convenciones sociales. Juntos, estos dos actores prometen una interpretación de alto impacto que no dejará indiferente a los asistentes.

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Llega Secreto en la Montaña, la obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: cuándo y dónde estrena

La puesta en escena se complementa con el talento de Laura Paredes y Roberto Castro, quienes aportan solidez y profundidad al elenco. El trabajo conjunto de este grupo de actores promete ofrecer una experiencia teatral única y profundamente conmovedora.

En tanto, la producción está a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto con Adrián Suar, quienes apuestan a una puesta en escena moderna y visualmente potente de este clásico contemporáneo. La obra recupera el espíritu íntimo y doloroso del relato original, transformando la historia en una experiencia teatral que atrapará a los espectadores desde el primer minuto.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, "Secreto en la montaña". Javier Daulte, Benjamín Vicuña, Adrián Suar y Esteban Lamothe. Soy Prensa

Cómo sacar las entradas para ver Secreto en la montaña

Secreto en la Montaña se estrena en un contexto donde las historias de amor y lucha por la libertad personal siguen siendo relevantes, y donde el teatro se convierte en un espacio de reflexión y catarsis. El estreno de esta obra se perfila como uno de los hitos del año en la escena teatral argentina.

Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet y en la boletería del teatro, por lo que los interesados no deben perder la oportunidad de vivir esta experiencia única.

La adaptación teatral de Secreto en la Montaña no solo promete ser un éxito de taquilla, sino que también abrirá un espacio para la reflexión y el diálogo sobre la libertad, el amor y las convenciones sociales que siguen marcando nuestras vidas.