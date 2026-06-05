Llega la Colecta Anual de Cáritas: cómo colaborar y a dónde va el dinero

Cáritas Argentina presentó oficialmente su Colecta Anual 2026, una iniciativa que se desarrollará durante el sábado 6 y domingo 7 de junio en parroquias, capillas y comunidades de todo el país. La campaña busca sostener programas de promoción humana.

La organización informó que la colecta constituye una de las principales herramientas para financiar las acciones que desarrolla durante todo el año en distintos puntos del país. La edición 2026 se realiza bajo el lema "70 años alentando la esperanza", en el marco de un nuevo aniversario de la entidad fundada en 1956.

Desde sus inicios, Cáritas Argentina tuvo como objetivo organizar y ampliar las tareas de ayuda y acompañamiento que distintas comunidades de la Iglesia argentina realizaban en favor de personas en situación de vulnerabilidad. La institución logró consolidar una extensa red de contención y asistencia gracias al acompañamiento de la sociedad y al trabajo sostenido de sus voluntarios.

En el lanzamiento de la campaña, el presidente de Cáritas Argentina y arzobispo de La Plata, Mons. Gustavo Carrara, destacó el significado de los 70 años de trayectoria de la organización. Durante su mensaje, remarcó la importancia de recordar el trabajo realizado por miles de voluntarios que acompañaron situaciones de fragilidad en distintas comunidades.

"Hace memoria agradecida del camino recorrido. Hacemos memoria agradecida de tantos voluntarios y voluntarias que acompañaron situaciones de fragilidad. Hacemos memoria agradecida de tantos que cuidaron, a lo largo de los 70 años, la fragilidad de nuestro pueblo. Esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza", expresó.

Colecta Anual de Cáritas 2026

Asimismo, señaló que el desafío actual es continuar promoviendo acciones solidarias que permitan acompañar a quienes más lo necesitan. En ese sentido, afirmó: "Queremos seguir alentando la esperanza. Porque donde sembramos amor, y eso es Cáritas, se enciende la esperanza".

La campaña busca fortalecer la participación ciudadana mediante aportes económicos que contribuyan al sostenimiento de distintos programas sociales y comunitarios desarrollados por la organización.

¿A dónde van los fondos recaudados por la colecta?

De acuerdo con la información difundida por Cáritas Argentina, los recursos obtenidos durante la colecta se destinan a sostener iniciativas vinculadas con educación, primera infancia, alimentación, trabajo, formación, adicciones, vivienda e integración social.

Estas acciones se complementan con tareas permanentes de ayuda inmediata y contención espiritual que la organización desarrolla en distintos espacios comunitarios. Los programas se implementan en más de 3.500 espacios de Cáritas distribuidos en las 67 diócesis del país.

La entidad destacó que la Colecta Anual representa una instancia clave para garantizar la continuidad de estas actividades durante el resto del año. Por ese motivo, convocó a toda la sociedad a participar y realizar un aporte de acuerdo con sus posibilidades.

Carrara también invitó a colaborar en la construcción de una comunidad más inclusiva. Según manifestó, cada contribución tiene un impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de numerosas familias y ayuda a fortalecer los lazos solidarios dentro de la sociedad.

Cómo realizar una donación

Las personas interesadas en colaborar podrán hacerlo mediante diferentes canales habilitados por la organización. Además de las tradicionales colectas en parroquias y alcancías ubicadas en espacios públicos, también estarán disponibles herramientas digitales para efectuar aportes electrónicos.

Entre las opciones informadas por Cáritas se encuentran las donaciones mediante tarjeta de crédito, débito, CBU, PagoMisCuentas y Mercado Pago a través de su plataforma digital. También se podrán realizar transferencias o depósitos bancarios a nombre de Cáritas Argentina y aportes mediante WhatsApp al número +54 9 11 2817-2726.

Por otra parte, durante las jornadas del 6 y 7 de junio se distribuirán sobres y se instalarán alcancías en parroquias, capillas, centros misionales y diversos espacios públicos. Con esta nueva edición de su campaña solidaria, Cáritas Argentina busca renovar el compromiso colectivo con las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y celebrar siete décadas de trabajo social y comunitario en todo el país.