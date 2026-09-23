Llave Michelin: cómo son y cuánto sale una noche en los hoteles lujosos de Mendoza

Una vez más, Mendoza se destaca entre las provincias del país por sus hoteles lujosos. En esta oportunidad, fueron disntinguidos seis alojamientos con la Llave Michelin . En total, se entregaron 16 llaves en el país.

"Mendoza se posiciona como la provincia argentina con mayor cantidad de establecimientos distinguidos, con seis hoteles reconocidos, que representan la diversidad de su propuesta de hospitalidad, el desarrollo del enoturismo y la integración del paisaje, la gastronomía y el servicio personalizado", puntualizaron desde el Gobierno de Mendoza.

Además, explciaron que la selección contempla dos niveles de distinción: Una Llave Michelin , que reconoce una estancia muy especial, y Dos Llaves Michelin , que identifican una experiencia excepcional y es la máxima categoría.

Los precios de los hoteles distinguidos con la Llave Michelin se mueven entre $1.400.000 y casi $2.000.000 la noche en una habitación con base doble un fin de semana. La única excepción es Lares de Chacras, donde la noche cuesta $500.000.

Awasi Mendoza – Mendoza : ubicado en el entorno vitivinícola mendocino, Awasi Mendoza ofrece una experiencia de alojamiento de lujo basada en la privacidad, la atención personalizada y la conexión con el paisaje. Su propuesta se vincula con el descubrimiento de los viñedos y los atractivos naturales de la provincia, con experiencias diseñadas de acuerdo con los intereses de cada visitante. La noche en una habitación para dos personas cuesta: $1.600.000

Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites – Chacras de Coria: este establecimiento, vinculado a la reconocida enóloga Susana Balbo, combina la identidad del vino mendocino con una propuesta de alojamiento boutique. Sus suites, espacios de bienestar y servicios personalizados ofrecen una experiencia que integra enoturismo, gastronomía y hospitalidad en Chacras de Coria. La noche en una habitación para dos personas cuesta: $1.800.000

Una Llave Michelin: propuestas mendocinas destacadas

Casa de Uco – Valle de Uco: rodeado por viñedos y con la cordillera de los Andes como marco, Casa de Uco Vineyards & Wine Resort propone una experiencia de lujo vinculada al paisaje, el vino y la gastronomía. El establecimiento integra alojamiento, actividades enoturísticas y experiencias al aire libre en el Valle de Uco. La noche en una habitación para dos personas cuesta: $1.400.000

Chozos Resort by AKEN Spirit – Luján de Cuyo: esta propuesta de alojamiento se caracteriza por su integración con el entorno natural y su diseño inspirado en el paisaje mendocino. Ubicado en Agrelo, Luján de Cuyo, ofrece una experiencia de descanso que combina arquitectura, tranquilidad y contacto con el ambiente vitivinícola. La noche en una habitación para dos personas cuesta: $1.400.000

Lares de Chacras – Chacras de Coria: con una propuesta de alojamiento boutique, Lares de Chacras se destaca por la atención personalizada y su entorno tranquilo. Su ubicación permite a los visitantes disfrutar de la gastronomía, las bodegas y los atractivos turísticos de Chacras de Coria y sus alrededores. La noche en una habitación para dos personas cuesta: $500.000

The Vines Resort & Spa – Valle de Uco: situado en el Valle de Uco, The Vines Resort & Spa combina alojamiento de alta gama, experiencias vinculadas al vino y servicios de bienestar. Su propuesta se articula con el paisaje cordillerano y la cultura vitivinícola de Mendoza, ofreciendo actividades en los viñedos y espacios de descanso. La noche en una habitación para dos personas cuesta: $1.900.000