Cómo avanza la construcción de la nueva Calesita del Parque General San Martín

La histórica Calesita del Parque General San Martín atraviesa una transformación que va mucho más allá del retiro de los antiguos juegos. A casi cinco meses del comienzo de la intervención, la obra tiene un 4,45% de avance, de acuerdo con la última medición informada por el área de Infraestructura de la Provincia, correspondiente a agosto de 2026.

El proyecto contempla la renovación completa de unas 20.000 metros cuadrados de la tradicional Rotonda de la Calesita . La obra tiene un presupuesto oficial de $3.059.631.000 y está a cargo de la empresa Sanco, con seguimiento e inspección por parte de Infraestructura provincial.

Actualmente, quienes pasan por el sector todavía encuentran un predio completamente vallado. Dentro del perímetro ya fueron retirados los juegos y la antigua estructura de la calesita, mientras que se pueden observar sectores con escombros removidos, pozos y distintos trabajos preparatorios para las próximas etapas.

En los últimos meses comenzaron a aparecer distintas intervenciones que permiten ver cómo avanza el proyecto. En julio se realizaron acequias y cunetas, mientras que en el visor de obras de la Provincia figura que el 14 de septiembre se registraron trabajos de replanteo de la plaza de deportes, la zona de toboganes y el teatro.

El predio ya tiene pozos, acequias y trabajos de replanteo para los nuevos espacios que tendrá la histórica rotonda.

El replanteo marca la ubicación y organización de los distintos sectores que tendrá el nuevo espacio. Por ahora, desde el exterior no se puede observar en detalle cómo quedarán esas áreas, ya que la mayor parte de la obra continúa detrás del vallado que rodea la rotonda.

La imagen actual es muy distinta a la que había hasta comienzos de este año. La vieja calesita fue retirada en mayo y también desaparecieron los juegos que estaban instalados en la rotonda, dejando buena parte del terreno liberado para avanzar con la nueva distribución del predio.

Una rotonda que cambiará por completo

Mientras la vieja calesita ya fue retirada, la Provincia avanza con los trabajos para transformar por completo uno de los sectores del parque. Alf Ponce Mercado / MDZ

Uno de los cambios más importantes será justamente la ubicación de la calesita. El proyecto contempla llevarla al centro de la rotonda, recuperando la centralidad que históricamente tuvo este lugar cuando funcionaba como la denominada “Rotonda de la Música”.

La intervención también incluirá una nueva unidad de servicio, con baños públicos y un kiosco. La intención es que el sector deje de estar concentrado solamente en los juegos infantiles y pase a tener espacios destinados al descanso, el encuentro y distintas actividades para las familias.

La propuesta prevé además reconstruir los pisos y eliminar escalones para generar recorridos más accesibles. A esto se sumarán nuevos juegos infantiles, juegos de agua, aparatos para hacer gimnasia y nuevo mobiliario urbano.

Más espacios verdes y cuidado de los árboles

La obra de la Rotonda de la Calesita avanza sobre 20.000 metros cuadrados y contempla nuevos juegos, áreas verdes y accesibilidad. Alf Ponce Mercado / MDZ

Otro de los ejes de la remodelación será la incorporación de más superficie verde. El proyecto contempla nuevos canteros, prados y sectores parquizados, además de un sistema de riego automatizado para mantener esos espacios.

La intervención también prevé renovar las instalaciones de electricidad, agua potable, riego y bombeo. Al mismo tiempo, el proyecto establece el cuidado de la vegetación existente, uno de los aspectos que se busca preservar por el valor patrimonial del Parque General San Martín.

La obra tiene un plazo previsto de 420 días corridos desde el inicio de los trabajos. Con el 4,45% registrado en agosto y las tareas que continuaron durante septiembre, la transformación recién atraviesa sus primeras etapas.

La histórica rotonda sigue vallada y suma trabajos para una renovación que incluirá juegos, baños, áreas verdes y una nueva ubicación de la calesita. Alf Ponce Mercado / MDZ

El cambio, de todos modos, ya resulta visible para quienes recorren el Parque. Donde hasta hace pocos meses funcionaba la tradicional calesita hoy hay un espacio cerrado, con sectores excavados, materiales y trabajos de preparación que anticipan la nueva distribución de una de las zonas recreativas históricas del principal espacio verde de Mendoza.