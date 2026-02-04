Llaman a reforzar la vacunación con una fuerte campaña en todo el país

El Gobierno nacional lanzó una campaña de comunicación directa con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación y fortalecer las coberturas de Calendario en todo el país en el marco de la campaña del Calendario Nacional de Vacunación.

Las vacunas incluidas en el Calendario Nacional están probadas, son seguras y se encuentran disponibles en hospitales y centros de salud públicos de todo el país y sin necesidad de orden médica.

Según un informe del Ministerio de Salud, el Calendario Nacional ofrece información oficial sobre las vacunas que corresponden a cada etapa de la vida , situaciones especiales y grupos específicos.

La vacunación es una de las principales medidas de prevención para evitar enfermedades que pueden ser graves para la salud, por lo cual incrementar las coberturas no solo protege a la población contra todo tipo de enfermedades, también permite disminuir las formas graves permitiendo así que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecarga.

Aquellos adultos que conforman un grupo de riesgo por ser mayores a los 65 años de edad deberán colocarse la vacuna antigripal y la antineumocócica. Aquellos que hayan nacido a partir de 1965 la SRP con dos dosis.

Mientras que los adultos deberán colocarse la doble adultos y la de la hepatitis B. Mientras que la vacuna Covid-19 debe ser colocada en adultos con comorbilidades y mayores de 50 años, una dosis por año. En tanto, también los inmunosuprimidos deberán recibir una dosis cada seis meses.

Vacunas .jpg La vacunación es clave en todo el país.

Finalmente, las personas gestantes, es decir, las mujeres embarazdas deberán recibir la vacuna: antigripal, triple bacteriana acelular, vacuna contra el virus sincicial respiratorio, la de la Hepatitis B (iniciando o completando esquemas) y finalmente se recomienda colocarse la del Covid-19 en todos los embarazos.