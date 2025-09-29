Liquidan calzados en un supermercado desde $6.000: cómo acceder

Una vez que el invierno va quedando atrás, el cambio de estación es una realidad y en el sector de la indumentaria quieren aprovechar para vender todo antes de renovar la ropa. En un supermercado aprovecharon para liquidar todo lo relativo al calzado invernal ante la inminente suba de la temperatura.

Es por eso que una reconocida cadena de supermercados lanzó una liquidación masiva de calzados de invierno, con precios que parten desde los $6.000 y descuentos de hasta el 60%.

Cada vez que las grandes o pequeñas marcas tienen que renovar sus locales, los precios bajan de una forma considerable o se producen algunas promociones que son para aprovechar pensando en que pueden haber todavía algunos días frescos o directamente en la siguiente temporada.

Ante el contexto económico adverso, miles de argentinos suelen aprovechar estos momentos para que el impacto en el bolsillo no sea significativo.

La cadena Coto es la empresa que encabeza esta campaña. En su plataforma online ofrece pantuflas femeninas estampadas, en colores negro y gris, con precios desde $6.399,60, beneficiadas con rebajas de hasta el 60%.

Para la línea infantil, se encuentran botas en tonos marrón, camel y negro, en talles que van del 21 al 25. Estos modelos infantiles se ofrecen por $11.399,40, aplicando un descuento del 40 %.

Mejora el consumo en supermercados Foto: Santiago Tagua/MDZ Un supermercado ofrece descuentos en calzados de invierno. Ilustrativa. Santiago Tagua/MDZ

La acción comercial no se restringe al calzado. Coto también extendió rebajas a vestimenta de invierno, como camperas, buzos y otras prendas, con descuentos que rondan el 60%. Simultáneamente, ofrece promociones sobre pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar.

Adicionalmente, muchos de estos productos están sujetos a reintegros o descuentos con tarjetas bancarias o billeteras virtuales, cuyos topes semanales oscilan entre $10.000 y $15.000.

Desde la cadena de supermercados recomendaron verificar si la promoción permite pagos en cuotas sin interés o si tiene recargos ocultos; comparar precios finales, incluyendo rebajas y promociones bancarias, para asegurarse de que el descuento sea real y planificar compras los días con mayores reintegros o descuentos bancarios para maximizar el ahorro.