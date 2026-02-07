Licencia de conducir: el requisito que puede impedir que los mayores de 65 años la renueven

Con la entrada en vigencia del Decreto 196/2025, los conductores mayores de 65 años deberán cumplir un requisito clave para renovar la licencia de conducir : aprobar un examen psicofísico obligatorio. La falta de este certificado puede impedir la renovación del carnet, incluso si el registro anterior aún se encuentra vigente.

La medida forma parte de la modificación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que introdujo nuevos controles médicos, cambios en los plazos de vigencia del carnet y la implementación de la licencia digital como documento principal para circular.

La normativa establece que todas las personas mayores de 65 años deberán aprobar un examen psicofísico obligatorio para poder renovar su licencia de conducir. Sin este certificado, el trámite será rechazado y el conductor quedará inhabilitado para circular.

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La renovación de la licencia de conducir exige un control psicofísico para los mayores de 65 años.

Le dieron la licencia de conducir a un hombre de 100 años

Según la jurisdicción donde se realice la renovación, además del psicofísico, los municipios podrán exigir otros controles complementarios, como:

El objetivo no es restringir la conducción por edad, sino reforzar los controles en los grupos etarios con mayor riesgo de siniestros viales.

Cuánto dura la licencia de conducir según la edad del conductor

El Decreto 196/2025 también modificó los plazos de vigencia del carnet, que ahora varían según la edad:

Menores de 21 años: 5 años de vigencia

De 21 a 65 años: 5 años de vigencia

De 65 a 70 años: renovación cada 3 años

Mayores de 70 años: renovación anual obligatoria

Este esquema busca aumentar la frecuencia de los controles médicos a medida que avanza la edad del conductor.

Qué evalúa el examen psicofísico obligatorio

El psicofísico se convirtió en el principal filtro para la renovación de la licencia. La evaluación incluye controles:

Visuales

Auditivos

Cognitivos

Motrices

Clínicos generales

La aprobación de estas pruebas determina si la persona está en condiciones de conducir de forma segura.

Licencia digital: cómo funciona el nuevo formato obligatorio

Otra de las novedades es que la licencia digital pasó a ser el documento principal para circular. Para activarla, el conductor debe:

Ingresar a la aplicación Mi Argentina

Validar la identidad con CUIL y datos personales

Acceder a la licencia digital junto al DNI electrónico

El formato digital tiene la misma validez legal que el físico y puede presentarse ante controles de tránsito.

Antecedentes y capacitación para conductores mayores

La normativa mantiene la exigencia de presentar un certificado de antecedentes penales al momento de renovar la licencia, con el objetivo de reforzar la seguridad vial.

Además, se incorporan instancias de capacitación específicas para conductores mayores, con talleres de seguridad vial y manejo defensivo, orientados a reducir accidentes y promover una conducción responsable.