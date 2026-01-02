"Libre de humo": el nuevo programa de MDZ Radio que agitará la siesta mendocina
Hoy comienza "Libre de Humo", el nuevo programa de MDZ Radio para agitar la siesta mendocina. Hernán Bitar, Julieta Navarro y Carlos Dogliani estarán a cargo del nuevo espacio.
El 2026 comienza con novedades en MDZ Radio 105.5. Hoy comienza "Libre de Humo", un programa que agitará la siesta mendocina. El programa se emitirá de 14 a 17 por el 105.5 y por streaming con un equipo que le dará la potencia necesaria.
La conducción estará a cargo de Hernán Bitar, periodista con mirada aguda sobre la realidad política y social de Mendoza, Argentina y el mundo.
Julieta Navarro acompañará en la conducción, aportando su frescura y toda la actualidad de espectáculos, sociedad y nuestra vida cotidiana.
Otra de las novedades es la incorporación de Carlos Dogliani, periodista uruguayo arraigado a Mendoza y de extensa trayectoria internacional. Carlos trabajó en distintos medios de Uruguay y Argentina, entre ellos la agencia EFE.
Durante la siesta mendocina, MDZ Radio no descansa y propone un programa fresco, con entrevistas, información, color, cultura, opinión.