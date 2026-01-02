"Libre de humo": el nuevo programa de MDZ Radio que agitará la siesta mendocina

Hoy comienza "Libre de Humo", el nuevo programa de MDZ Radio para agitar la siesta mendocina. Hernán Bitar, Julieta Navarro y Carlos Dogliani estarán a cargo del nuevo espacio.

La conducción estará a cargo de Hernán Bitar, periodista con mirada aguda sobre la realidad política y social de Mendoza, Argentina y el mundo.

Julieta Navarro acompañará en la conducción, aportando su frescura y toda la actualidad de espectáculos, sociedad y nuestra vida cotidiana.

Otra de las novedades es la incorporación de Carlos Dogliani, periodista uruguayo arraigado a Mendoza y de extensa trayectoria internacional. Carlos trabajó en distintos medios de Uruguay y Argentina, entre ellos la agencia EFE.