"Libre de humo": el nuevo programa de MDZ Radio que agitará la siesta mendocina

Hoy comienza "Libre de Humo", el nuevo programa de MDZ Radio para agitar la siesta mendocina. Hernán Bitar, Julieta Navarro y Carlos Dogliani estarán a cargo del nuevo espacio.

MDZ Sociedad

libre de humo 2
Alf Ponce/MDZ

El 2026 comienza con novedades en MDZ Radio 105.5. Hoy comienza "Libre de Humo", un programa que agitará la siesta mendocina. El programa se emitirá de 14 a 17 por el 105.5 y por streaming con un equipo que le dará la potencia necesaria.

La conducción estará a cargo de Hernán Bitar, periodista con mirada aguda sobre la realidad política y social de Mendoza, Argentina y el mundo.

LIBRE DE HUMO Hernán Bitar
Hernán Bitar conducirá

Hernán Bitar conducirá "Libre de Humo"

Julieta Navarro acompañará en la conducción, aportando su frescura y toda la actualidad de espectáculos, sociedad y nuestra vida cotidiana.

LIBRE DE HUMO Julieta Navarro
Julieta Navarro aportará frescura y toda la información sobre espectáculos y sociedad.

Otra de las novedades es la incorporación de Carlos Dogliani, periodista uruguayo arraigado a Mendoza y de extensa trayectoria internacional. Carlos trabajó en distintos medios de Uruguay y Argentina, entre ellos la agencia EFE.

libre de humo carlos dogliani
Carlos Dogliani es la nueva incorporación de MDZ Radio.

Durante la siesta mendocina, MDZ Radio no descansa y propone un programa fresco, con entrevistas, información, color, cultura, opinión.

