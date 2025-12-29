El plan de la Ciudad de Mendoza para reparar veredas sin costo de mano de obra

El programa Mejores Veredas 2025 ya rige en la Ciudad de Mendoza. Qué aporta el vecino, qué hace el municipio y cómo iniciar el trámite.

El programa municipal “Mejores Veredas 2025” fue relanzado por la Ciudad de Mendoza con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación peatonal y reducir los riesgos derivados del deterioro de las aceras públicas. La iniciativa quedó formalmente establecida a través de la Ordenanza N.º 4.220 y su correspondiente reglamentación.

La misma entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial con validez hasta el 31 de marzo de 2026, plazo que podrá ser prorrogado por el Departamento Ejecutivo.

Cómo adherir y cuáles son los requisitos para acceder al programa El programa está destinado a la reparación, construcción o reconstrucción de veredas que se encuentren en mal estado dentro del ejido urbano. Su funcionamiento se basa en un esquema de cooperación entre el municipio y los propietarios frentistas: los vecinos deben aportar la totalidad de los materiales necesarios, mientras que la Municipalidad de Ciudad se hace cargo de la mano de obra, sin costo para quienes adhieran.

Según lo dispuesto en la normativa vigente, pueden acceder al programa los propietarios de inmuebles que tengan regularizada su situación tributaria respecto de las tasas municipales por servicios a la propiedad raíz, ya sea sin deuda o con planes de pago al día. También se contempla la participación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, siempre que el consorcio cuente con personería jurídica y cumpla con los mismos requisitos fiscales.

El trámite se inicia a solicitud del vecino, a través de un formulario habilitado por Ventanilla Única. Una vez presentada la inscripción, personal técnico municipal realiza una inspección para evaluar el estado de la vereda y determinar la viabilidad de la intervención conforme al Código Urbano y de Edificación. Aprobada la solicitud, se coordina la ejecución de los trabajos.