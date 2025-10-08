En qué consiste y cómo inscribirse al plan municipal para arreglar tu vereda

La Ciudad de Mendoza puso en marcha una nueva edición del programa “Mejores Veredas ”, una iniciativa que promueve la reparación, renovación y accesibilidad de las veredas en distintos barrios. Con la aprobación de la Ordenanza 4220, el municipio busca acompañar a los vecinos con asistencia técnica y financiera, priorizando la inclusión y la seguridad peatonal.

En ediciones anteriores, el programa benefició a casi un centenar de frentistas, y ahora se amplía con nuevos plazos y beneficios. El objetivo es lograr una circulación más cómoda y segura, especialmente para personas con movilidad o visión reducida.

Esta nueva etapa del plan se enmarca en el Código Urbano y de Edificación, que establece que los propietarios frentistas son responsables de mantener las veredas en buen estado. A través del programa, el municipio ofrece una alternativa concreta para cumplir con esa obligación, brindando mano de obra gratuita a quienes aporten los materiales.

Los interesados deberán estar al día con las tasas municipales o contar con un plan de pago vigente, y acreditar la propiedad del inmueble. En el caso de consorcios, se requiere personería jurídica y situación fiscal regularizada.

El programa brinda mano de obra sin costo a quienes aporten los materiales y estén al día con las tasas municipales.

Además, quienes adhieran al programa podrán condonar multas por veredas en infracción, siempre que realicen las reparaciones mediante esta nueva edición de “Mejores Veredas ”.

Dónde inscribirse y hasta cuándo estará vigente

Las inscripciones ya están abiertas en la Ventanilla Única del municipio (Secretaría de Gestión Pública), donde se habilitó el siguiente formulario para registrar las solicitudes. Las gestiones en curso bajo la anterior ordenanza (4115/22) se mantendrán vigentes y serán reconducidas automáticamente al nuevo programa.

MEJORES VEREDAS MENDOZA CIUDAD (1) Hasta el 31 de marzo de 2026, los vecinos podrán sumarse al plan que promueve una movilidad segura y sostenible. Ciudad de Mendoza

El plan “Mejores Veredas” estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026, con posibilidad de prórroga. Esta continuidad permitirá que más vecinos accedan a poder arreglar sus veredas.

Desde su lanzamiento en 2022, el programa benefició a 95 vecinos y registró más de 400 solicitudes, además de realizar mejoras complementarias en rampas, puentes peatonales y cunetas.