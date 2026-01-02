Autorizaron el ingreso de pesqueros chinos a aguas argentinas por un temporal en alta mar

El Gobierno autorizó a medio centenar de pesqueros chinos a navegar dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) para resguardarse de un temporal que afectará en alta mar. La representación diplomática china solicitó el permiso que comprende a 53 navíos dedicados a la captura de calamar illex que estaban operando en aguas internacionales más allá de la “milla 201”.

Los buques chinos buscaron refugio debido a un “Aviso de Temporal” que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, con una alerta sobre vientos de hasta 50 nudos (más de 100 kilómetros por hora) y olas de cinco metros de altura.

La emergencia climática puede poner en riesgo la vida de las tripulaciones ante naufragios derivados del ingreso masivo de agua de mar y golpes severos del oleaje en el casco de los pesqueros. En estos casos excepcionales es una práctica internacional autorizar el ingreso a aguas nacionales como "paso inocente", sin actividad pesquera, bajo la supervisión de las autoridades marítimas.

La situación pone sobre la mesa el esfuerzo y coordinación además de recursos; medios y personal; que deben aportar la Armada y la Prefectura para garantizar el férreo control y bloquear la pesca “de oportunidad” dentro de la ZEE mientras los buques extranjeros se encuentren a reparo en la zona marítima soberana. Las embarcaciones autorizadas tienen prohibición de pescar o efectuar investigación de la biomasa (presencia de cardúmenes).

Las acciones para supervisar y controlar a los navíos asiáticos son operaciones planificadas entre el Comando Conjunto Marítimo a cargo del capitán de navío Santiago Villemur y la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval que gestiona el prefecto general Carlos Villarreal . El Comando Conjunto Marítimo lleva adelante en la actualidad la operación Mare Nostrum VI de vigilancia y control en el Atlántico sur con el patrullero oceánico ARA “Almirante Storni”, en coordinación con una aeronave P-3 Orion de la Aviación Naval.

Armada y Prefectura cooperan con los pesqueros chinos

La permanencia prevista de los pesqueros chinos en jurisdicción marítima argentina es de cuatro días; según evolucione la meteorología; y se estima que retornarán a aguas internacionales a partir del 4 de enero. En ese lapso la Armada y la Prefectura desplegarán sus medios navales y aéreos con el objetivo de monitorear la actividad de los pesqueros autorizados a resguardarse del mal tiempo.

Se registra la posición, seguimiento de derrota, vigilancia aérea y otros datos para determinar que la cinemática de cada uno sea la de una navegación de seguridad y no de un patrón coincidente con actividades de pesca. Es el tipo de operación que requiere el empleo del binomio patrullero oceánico y helicóptero embarcado.

La Armada dispone de 4 patrulleros adquiridos a Francia por diseño operan con un helicóptero embarcado para incrementar su capacidad de vigilancia y proyección de personal en caso de operaciones de registro y captura de pesqueros ilegales o despliegue de fuerzas especiales. El decreto 924/2025, publicado el 26 de diciembre pasado autorizó la toma de un crédito por 71,6 millones de euros con Crédit Agricole Corporate para la adquisición de 4 helicópteros livianos Leonardo AW109 que serán destinados a esos navíos.

La oferta del grupo Leonardo estipula una financiación garantizada a través de SACE, la agencia italiana de crédito a la exportación, del 100 por ciento de la compra a pagar en 10 años con 2 de gracia. Con la resolución del contrato financiero que debe firmar el ministro Luis Caputo se pondrá en marcha el cronograma de entregas que prevé en un escenario optimista dos máquinas en 2026 y las restantes en 2027.

Los pagos comenzarán a los dos años de estampada la firma del contrato. Sólo procede un anticipo, habitual en este tipo de operación, que ronda los 5 millones de dólares contemplados también en la financiación. La agenda de entrega puede variar drásticamente si se demora el trámite ya que es un producto con demanda internacional sostenida por su adaptación tanto al mercado militar como el uso civil.