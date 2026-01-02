Pasé y miré: así está la ruta 52 tras los aludes

El tránsito por la ruta provincial 52 permanece interrumpido a la altura del acceso a Villavicencio debido a un alud de lodo y rocas.

El tránsito por la ruta provincial 52 permanece interrumpido a la altura del acceso a Villavicencio debido a un alud de lodo y rocas. El derrumbe se produjo frente a la planta de agua mineral y obligó a disponer un corte total. Desde Vialidad informaron que las tareas de despeje se reiniciarán durante la jornada de este viernes para intentar restablecer la circulación.

Según se detalló, el tramo afectado se ubica entre el camping minero y la planta de agua. El bloqueo se repitió por segundo día consecutivo y generó importantes demoras. “La ruta quedó completamente cortada por el material que bajó de la montaña”, indicaron fuentes del operativo en la zona.

Alud en la ruta 52 La situación provocó complicaciones para quienes intentaban cruzar el sector. Varias personas quedaron varadas durante horas a la espera de una habilitación parcial. “Hubo gente que estuvo casi cinco horas sin poder pasar”, relataron testigos que se encontraban en el lugar.