Pasé y miré: así está la ruta 52 tras los aludes
El tránsito por la ruta provincial 52 permanece interrumpido a la altura del acceso a Villavicencio debido a un alud de lodo y rocas.
El tránsito por la ruta provincial 52 permanece interrumpido a la altura del acceso a Villavicencio debido a un alud de lodo y rocas. El derrumbe se produjo frente a la planta de agua mineral y obligó a disponer un corte total. Desde Vialidad informaron que las tareas de despeje se reiniciarán durante la jornada de este viernes para intentar restablecer la circulación.
Según se detalló, el tramo afectado se ubica entre el camping minero y la planta de agua. El bloqueo se repitió por segundo día consecutivo y generó importantes demoras. “La ruta quedó completamente cortada por el material que bajó de la montaña”, indicaron fuentes del operativo en la zona.
La situación provocó complicaciones para quienes intentaban cruzar el sector. Varias personas quedaron varadas durante horas a la espera de una habilitación parcial. “Hubo gente que estuvo casi cinco horas sin poder pasar”, relataron testigos que se encontraban en el lugar.
Desde los organismos provinciales pidieron circular con extrema precaución, especialmente en los tramos de suelo natural de las villas de montaña. Mientras continúan los trabajos, recomiendan evitar el camino hacia Villavicencio hasta que finalicen las tareas y se confirme el levantamiento del corte en la ruta 52.