Leo Pedra: "El arte es una herramienta pedagógica que posibilita un pensamiento divergente"

Leo Pedra: poeta y artista plástico mendocino, que nació en febrero de 1976 en Dorrego.

La nostalgia atraviesa todas sus obras: paredes derruidas, viajes en trenes interminables, antros subterráneos, triciclos, personajes punks, poemas, bailes ridículos, perros cimarrones, techos y más...

Entrar al universo Pedra es recordar los 90s con un corazón melancólico. ¡Ingresá a través de MDZ Arte!

¿Te dicen?

Leo.

¿Autodidacta o estudiada?

Pinto desde chico, comencé de forma autodidacta y luego pasé por varios talleres, entre ellos estudié con Daniel Bernal. También pasé por la Escuela Provincial de Bellas Artes y por la UNC.

¿Qué es el arte para vos?

Creo que es un concepto muy amplio, que tiene muchas derivaciones y es difícil abarcar en una sola idea. En este momento de mi vida lo que más me convoca es ver al “arte” en su función educativa, como una herramienta pedagógica que posibilita un pensamiento divergente.

Leonardo Pedra

¿Qué expresás a través del arte?

Considero que el arte es un campo de conocimiento donde la expresión de sentimientos es una de sus virtudes, también es una forma de ver al mundo y repensar sus discursos simbólicos. En mi caso soy bastante autorreferencial aunque también tengo la intención de hacer una lectura del contexto.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Siempre he vivido de otras actividades, más allá de lo artístico.

¿Qué sentís cuando pintas?

Pintar siempre me pareció un ejercicio muy placentero, aunque por momentos me llena de ansiedad.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo en blanco?

En general soy un pintor bastante mental, primero me tomo el tiempo de pensar que quiero hacer y luego me pongo a trabajar sobre esa idea.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Si me encuentro, hay muchas cosas que ya no haría o las haría de otra manera pero considero que cada trabajo fue parte de un proceso y eso tiene su valor.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Siempre viví de otras actividades, creo que esto me permite pintar sin ningún tipo de presión.

Leonardo Pedra

¿Cuál es tu sueño?

Alguna vez soñé con tener fama y fortuna, hoy mi deseo esta puesto en un lugar tranquilo donde pueda dar clases, con montaña y arroyo que haga ruido.

¿Te gusta mostrar lo que hacés?

Sí, me gusta. Mostrar es lo que cierra el circulo del proceso creativo y permite comenzar otros nuevos procesos.

¿Cómo te llevás con el marketing?

No me llevo. Yo no lo entiendo y el no me entiende a mi.

¿Qué te inspira?

Para mí la pintura es un proceso reflexivo más que un asalto de inspiración. Supongo que cualquier cosa que me impacte sensiblemente puede ser material para trabajar.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

En general, me pasa que decido que un cuadro está terminado cuando siento que estoy girando sobre lo mismo, si quisiera podría seguir eternamente pero no me interesa lograr la perfección sino que tenga un efecto expresivo ligado al concepto. Si logro esto, me siento feliz.

Leonardo Pedra

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Eso es bastante difícil de aprender, cuando tengo dudas le pregunto a mis colegas.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

Creo que mi obra tiene una impronta más relacionada con lo generacional, la gente que valora lo que hago suele conectarse con códigos de época con los que juego en mi pintura.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

En el living de gente que admiro.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Son miles!. Me encantaría tener Sin Pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova o La Vuelta del Malón de Andel Della Valle. Si fuera posible tendría mi living dentro de la cueva de Chauvet.